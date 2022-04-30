Хельо Пикхоф: Детство бывает только раз и в свое время

Мы всей душой сопереживаем отважной борьбе украинцев. Очень многие из нас по велению сердца поддерживают прибывших к нам военных беженцев и делают пожертвования на благо Украины. Отрадно, что и эстонское государство стоит в первых рядах, если говорить о поддержке Украины в международном плане. Война в Украине - это и наша война.

Однако понятно и без слов, что обязанность государства - быть опорой своим людям. Особенно в тяжелые времена. Как и всегда в тяжелые времена, под удар попадают в первую очередь именно семьи с детьми, малоимущие семьи с детьми. Те, которые практически все деньги, остающиеся после оплаты коммунальных услуг, относят прямиком в продуктовый магазин. Эстония вообще выделяется тем, что у нас, по сравнению с другими европейскими странами, на еду уходит гораздо большая часть дохода.

"Мы хотим повысить пособие на первого и второго ребенка с 60 до 100 евро в месяц". Хельо Пикхоф, депутат Рийгикогу, СДПЭ

В результате долгих споров правительство сумело в середине апреля договориться, что для компенсации расходов на энергоносители из дополнительного бюджета выделят разовое пособие детям и пенсионерам в размере 50 евро. Эта денежная помощь дойдет до людей лишь осенью - предположительно, в ноябре. Эта сумма очевидно слишком маленькая. В общем плане это капля воды на горячую каменку, хотя для многих семей 50 евро - это сумма, которая уходит за неделю на еду. Нужна гораздо более системная и эффективная помощь.

Чтобы улучшить положение семей с детьми и предоставить им защиту от роста цен, социал-демократы 22 марта инициировали в Рийгикогу законопроект о внесении изменений в Закон о семейных пособиях. Мы хотим повысить пособие на первого и второго ребенка с 60 до 100 евро в месяц. (Пособие на третьего и каждого последующего ребенка уже несколько лет составляет 100 евро в месяц.) Увеличение детского пособия на 40 евро помогло бы уменьшить количество детей, живущих в бедности, и, быть может, даже увеличить рождаемость, которая в условиях неопределенности тормозится.

Детство бывает только раз и в свое время. Не будем забывать, что нашим детям пришлось два года жить в страхе перед коронавирусом и с сопутствующими ограничениями. Есть дети, у которых пандемия коронавируса отхватила большую часть детства. Семьи теснились дома, занимались в домашнем офисе сразу несколькими делами. Многие родители перенесли вирусное заболевание, многие потеряли работу. Уже во время коронавирусного кризиса доходы семей с детьми пострадали. Энергоносители и в особенности продукты питания продолжают дорожать. Благополучие семей снизилось, напряженность между взрослыми, а теперь также новости и ужасы войны угнетают детей, даже если на первый взгляд этого не видно.

К примеру, Латвия в прошлом году выплатила кризисное пособие 500 евро на каждого ребенка. В Эстонии потребности детей в последнее время скорее не принимаются во внимание. Так не может продолжаться, тем более что можно опасаться наступления еще более тяжелых времен. Многое в силах сделать местные самоуправления - например, предложить детсадовские льготы. Но в первую очередь речь идет об обязанностях государства.

Эстонскому государству сейчас приходится нести огромные непредвиденные расходы, укреплять обороноспособность, инвестировать в энергетику, помогать семьям военных беженцев, в том числе заботиться об обучении и благополучии детей из Украины. Многие дети, спасшиеся от града бомб, нуждаются в помощи психолога. В здравоохранение два года подряд вкачивали дополнительно миллионы евро. Ни один ученый не может точно сказать, какую игру затеет с нами коронавирус на следующем этапе. Что будет осенью? Чрезвычайные расходы этим не исчерпываются.