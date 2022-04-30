КОНФЕРЕНЦИЯ ТЫНИССОНА ⟩ Достаточно ли у идавирусцев патриотизма?

- Что такое всеобщий патриотизм? Если посмотрим на происходящее в Украине, то надо ли каждый день делать два "коктейля Молотова" и ставить их на полку в подвале?

- Одна из важнейших задач как наших молодежных организаций, так и "Кайтселийта" в целом - воспитание и укрепление патриотических чувств.

В первую очередь это означает лояльность граждан своему государству. Надо ли каждый вечер готовить два "коктейля Молотова"? В разных слоях общества патриотизм материализуется немного по-разному. Тех кайтселийтчиков, которые входят в структуру обороны, мы призываем держать дома оружие. Сейчас у кайтселийтчиков уже имеется дома свыше двух тысяч единиц оружия, что позволит быстрее отреагировать на возможную угрозу.

В фокусе конференции памяти Тыниссона был патриотизм

22 апреля в Йыхвиском концертном доме состоялась пятая историческая конференция, посвященная годовщине со дня рождения генерала Александера Тыниссона. В докладах конференции рассматривалась деятельность "Кайтселийта" в период между Освободительной войной и Второй мировой войной, после восстановления независимости Эстонии и в современном Ида-Вирумаа.

Конференцию организовало Общество Йыхвиского музея совместно с Алутагузеской дружиной "Кайтселийта". Темой конференции организаторы на этот раз выбрали патриотизм.

- В начале года, когда отмечалась годовщина заключения перемирия в Освободительной войне, у памятника в Йыхви было пустынно. В воздухе уже витало предчувствие войны в Украине, и было очень грустно, что мы не чувствовали никакого патриотизма. Чувствовали холодный ветер в пустоте, - вспомнил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, как в сотрудничестве с представителями "Кайтселийта" и Общества Йыхвиского музея родилась тема патриотизма.

Также возникла идея, что, возможно, символы и не нужны - молодому поколению, пожалуй, нужно что-то другое. "Поэтому мы хотели обсудить, что мы должны сделать, чтобы найти контакт и общий язык с молодежью", - добавил помощник командира Алутагузеской дружины Яак Саар.

В ходе дискуссии с участвовавшими в конференции йыхвискими гимназистами выяснилось, что молодые люди склонны игнорировать тяжелые темы и до их сердец трудно достучаться. Вместе с тем контакт с ребятами из Украины заставляет больше думать о том, что нужно делать в ситуации войны.