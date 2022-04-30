СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кивиыли горела машина

Спасатели потушили возгорание менее чем за час, его причина устанавливается.

Старики попадают в западню у себя дома

27 апреля днем помощь спасателей потребовалась в доме на улице Пушкина в Нарве, где уже четыре дня не удавалось связаться с пожилым жильцом одной из квартир. К моменту прибытия спасателей на месте присутствовал также социальный работник, но так как в замок двери изнутри был вставлен ключ, то дверь пришлось открывать спасателям. Обнаруженному в квартире мужчине требовалась помощь, и его передали скорой помощи.

Ранним утром 28 апреля в центр тревоги позвонил жилец дома по улице Пушкина в Нарве и сообщил, что уже около 20 минут слышит крики пожилого соседа о помощи. Так как ключей у него не было, то дверь открыли приехавшие на место спасатели, которые и передали пожилого мужчину скорой помощи, доставившей его в больницу.

Сжигание строительных отходов привело к возгоранию сухой травы

Утром 28 апреля в центр тревоги сообщили, что в деревне Кукрузе Тойлаской волости со стороны леса виден темный дым.