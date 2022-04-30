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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кивиыли горела машина

27-29 апреля 2022 г.
Северное побережье
В Кивиыли горела машина
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

29 апреля в 01.25 на номер экстренной помощи позвонили и сообщили, что на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли близ припаркованных машин горит легковой автомобиль "Volvo".

Спасатели потушили возгорание менее чем за час, его причина устанавливается. 

Старики попадают в западню у себя дома

27 апреля днем помощь спасателей потребовалась в доме на улице Пушкина в Нарве, где уже четыре дня не удавалось связаться с пожилым жильцом одной из квартир. К моменту прибытия спасателей на месте присутствовал также социальный работник, но так как в замок двери изнутри был вставлен ключ, то дверь пришлось открывать спасателям. Обнаруженному в квартире мужчине требовалась помощь, и его передали скорой помощи.

Ранним утром 28 апреля в центр тревоги позвонил жилец дома по улице Пушкина в Нарве и сообщил, что уже около 20 минут слышит крики пожилого соседа о помощи. Так как ключей у него не было, то дверь открыли приехавшие на место спасатели, которые и передали пожилого мужчину скорой помощи, доставившей его в больницу. 

Сжигание строительных отходов привело к возгоранию сухой травы

Утром 28 апреля в центр тревоги сообщили, что в деревне Кукрузе Тойлаской волости со стороны леса виден темный дым.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в лесу костер, в котором сжигались строительные отходы, и потушили загрязняющий окружающую среду очаг огня, от которого занялась также почва на площади около 50 квадратных метров.

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