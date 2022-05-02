ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неужели в образовании слишком много Украины?

Хотя общественность видит не все происходящее в стенах школ, можно признать, что каких-то крупных конфликтов или недоразумений не возникало. Эксцессов боялись прежде всего в школах Ида-Вирумаа и Таллинна, но и у нас все было спокойно.

Описанный в сегодняшнем "Северном побережье" случай в Йыхвиской гимназии, когда бывший ученик обвиняет школу в давлении на него в связи с событиями в Украине, кое-кому может показаться довольно незначительным, да и, как говорит школа, этот эпизод для нее закончен. Однако надо учесть, что в нынешней ситуации общество очень чувствительно к подобным темам, и поэтому нельзя оставлять без тщательного рассмотрения ни один из моментов, из-за которых в воздухе могут повиснуть подозрения, предположения и мнения, будто где-то что-то скрывают или пытаются замять.

Хорошо, что подобно Йыхвиской гимназии другие наши школы тоже заняли четкую позицию в отношении украинского конфликта и открыто говорят о том, какие ценности проповедует школа в связи с этой темой. Да и каким это образом учреждение, развивающее и ценящее образование, может поддерживать такое варварство, как вооруженное нападение на кого-либо, в том числе на безоружных гражданских жителей, а также бомбардировки школ, детсадов и т.д.

Есть, конечно, и другие точки зрения. Директор одной из нарвских элитных школ сказал "Северному побережью", когда разгорелась война, что разумнее было бы не говорить в школе на эту тему, да и пресса могла бы, мол, давать меньше информации об этом.