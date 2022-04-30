27 апреля полиция получила сообщение, что на улице Стаадиони в Кохтла-Ярве 67-летний мужчина в ходе конфликта ударил 50-летнюю женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Небольшая драка в Кохтла-Ярве
27 апреля 2022 г.
Небольшая драка в Кохтла-Ярве
По факту этого же конфликта в полицию поступило еще одно заявление, что предполагаемого обидчика, 67-летнего мужчину, толкнул 45-летний мужчина. Обстоятельства случившегося установит полиция в рамках уголовного производства.
Оказался под следствием из-за угроз в адрес супруги
27 апреля полиция получила сообщение, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина в ходе конфликта со своей 34-летней супругой пригрозил ей физической расправой. Обстоятельства происшествия будут установлены полицией в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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