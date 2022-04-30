СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Небольшая драка в Кохтла-Ярве

По факту этого же конфликта в полицию поступило еще одно заявление, что предполагаемого обидчика, 67-летнего мужчину, толкнул 45-летний мужчина. Обстоятельства случившегося установит полиция в рамках уголовного производства.

Оказался под следствием из-за угроз в адрес супруги

27 апреля полиция получила сообщение, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина в ходе конфликта со своей 34-летней супругой пригрозил ей физической расправой. Обстоятельства происшествия будут установлены полицией в ходе уголовного производства.

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