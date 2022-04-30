ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Для Центристской партии эти попытки отстранения пополнили череду неудач последних лет. Однако изменение системы управления, созданной центристами в пограничном городе за двадцать лет и переплетенной с личными интересами, сродни движению по минному полю. Катри Райк честно признавалась, что ей никогда в жизни не приходилось заключать так много компромиссов со своей совестью, как за последние полгода. В противном случае она сейчас уже не была бы мэром Нарвы, и управление городом находилось бы в руках прежних деятелей.