Мэр Нарвы Катри Райк в этот четверг столь же убедительно, как и председатель горсобрания Владимир Жаворонков неделей ранее, отразила попытки противоположного лагеря оттеснить ее от власти.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк
Для Центристской партии эти попытки отстранения пополнили череду неудач последних лет. Однако изменение системы управления, созданной центристами в пограничном городе за двадцать лет и переплетенной с личными интересами, сродни движению по минному полю. Катри Райк честно признавалась, что ей никогда в жизни не приходилось заключать так много компромиссов со своей совестью, как за последние полгода. В противном случае она сейчас уже не была бы мэром Нарвы, и управление городом находилось бы в руках прежних деятелей.
Хочется надеяться, что после пережитой попытки отстранения хотя бы на некоторое время воцарится мир и горуправа сможет сосредоточиться на обещанных перед выборами целях. Катри Райк сейчас имеет поддержку как горожан, так и широкой общественности и политической элиты Эстонии. Ее надо по возможности быстро конвертировать в результаты, которые будут ощущаться и нарвитянами как изменение жизни к лучшему.