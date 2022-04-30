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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Северное побережье
Катри Райк
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Мэр Нарвы Катри Райк.
Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мэр Нарвы Катри Райк в этот четверг столь же убедительно, как и председатель горсобрания Владимир Жаворонков неделей ранее, отразила попытки противоположного лагеря оттеснить ее от власти.

Для Центристской партии эти попытки отстранения пополнили череду неудач последних лет. Однако изменение системы управления, созданной центристами в пограничном городе за двадцать лет и переплетенной с личными интересами, сродни движению по минному полю. Катри Райк честно признавалась, что ей никогда в жизни не приходилось заключать так много компромиссов со своей совестью, как за последние полгода. В противном случае она сейчас уже не была бы мэром Нарвы, и управление городом находилось бы в руках прежних деятелей.

Хочется надеяться, что после пережитой попытки отстранения хотя бы на некоторое время воцарится мир и горуправа сможет сосредоточиться на обещанных перед выборами целях. Катри Райк сейчас имеет поддержку как горожан, так и широкой общественности и политической элиты Эстонии. Ее надо по возможности быстро конвертировать в результаты, которые будут ощущаться и нарвитянами как изменение жизни к лучшему.

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