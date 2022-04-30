Рийгикогу принял представленное 84 депутатами заявление Рийгикогу "О военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине"
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Рийгикогу признал действия России в Украине геноцидом
В заявлении Рийгикогу указано, что в ходе агрессивной войны Российской Федерации против Украины были выявлены систематические и массовые военные преступления, которые Вооруженные Силы Российской Федерации совершили против народа Украины. Эти преступления идеологически поддерживает политическое и военное руководство России совместно с государственными пропагандистскими учреждениями.
"На временно оккупированных территориях, в первую очередь в Буче, Бородянке, Гостомеле, Ирпене и Мариуполе, и во многих других населенных пунктах Украины Российская Федерация совершила акты геноцида inter alia в виде массовых зверств в отношении гражданского населения. Они включают в себя убийства, похищение людей, депортации, взятие в заключение, пытки, изнасилования, а также осквернение тел погибших", - отмечено в заявлении.
Согласно заявлению, Рийгикогу признает деятельность Вооруженных Сил и военного и политического руководства России геноцидом против украинского народа и призывает парламенты других государств и международные организации поступить так же. Также Рийгикогу призывает поддержать расследование преступлений России и привлечение виновных к ответственности и создание для этого международного суда в сотрудничестве между государствами.
Рийгикогу призывает государства мира незамедлительно ужесточить санкции против Российской Федерации, в том числе без исключений прекратить с Россией торговлю в сфере энергоносителей, и незамедлительно увеличить военную помощь и имеющую критическое значение гуманитарную помощь Украине. Рийгикогу выражает уважение народу Украины в его борьбе за свободу, поминает погибших и оплакивает жертв.
В прениях выступили Анти Пооламетс от фракции Консервативной народной партии Эстонии, Мати Райдма от фракции Партии реформ, Михаил Лотман от фракции партии "Isamaa", Лаури Ляэнеметс от фракции Социал-демократической партии и Энн Ээсмаа от фракции Центристской партии.
За принятие заявления проголосовали 86 депутатов Рийгикогу.
Член парламента Украины Елена Шуляк сказала перед Рийгикогу, что сегодняшнее голосование исторически важно для Украины. По ее словам, признание деятельности России геноцидом по отношению к народу Украины важно для памяти десятков тысяч погибших, а также для тех, кто был подвергнут пыткам и изнасилованиям, лишился своего дома или вынужден сегодня прятаться от бомбежек в подвалах Мариуполя. "Такая классификация этих преступлений приведет к необратимому суду. Начиная от исполнителей и заканчивая Владимиром Путиным лично", - сказала она.
По словам Шуляк, прекращение геноцида - это наша общая обязанность. "Мы должны сделать так, чтобы это не повторилось никогда больше, нигде, ни в одной стране. Это - наша общая обязанность. Я верю, что вместе мы сможем достичь этой цели", - сказала она.
Михаил ЛОТМАН ("Isamaa"): "Путинская Россия - это преступное государство"
Да, то, что происходит сейчас в Украине, - это геноцид. Нужно отказаться от эмоций и сосредоточиться на подтвержденных фактах и на их квалификации с точки зрения международного права. В связи с войной в Украине Россию следует обвинять в следующих преступлениях. Первое обвинение - преступление против мира. Начатая 24 февраля неспровоцированная агрессия против суверенного государства является преступлением против мира в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда и резолюцией 3314 генеральной ассамблеи ООН.
Во-вторых, военные преступления. В соответствии с Римским статутом, целенаправленное убийство гражданских лиц и уничтожение гражданских объектов являются военными преступлениями. Список совершенных российскими вооруженными силами военных преступлений содержит сотни эпизодов. Их квалифицировал, как военные преступления, также рапорт ОБСЕ. Особенно надо выделить целенаправленное уничтожение оккупантами культурных памятников, особенно таких, которые несут в себе национальный характер.
В-третьих, преступления против человечности. Если военные преступления целенаправленно совершены государством и от имени государства, то их квалифицируют, в соответствии с Римским статутом, как преступления против человечности. То, что российская армия совершила в Украине, квалифицируется как преступление против человечности. Государство обеспечивает, направляет и чествует совершающих военные преступления. Преступников вдохновляют и награждают. Например, 64-я мотострелковая бригада устроила в Буче несколько актов геноцида. В ответ президент России присвоил бригаде почетное звание гвардейской.
В-четвертых. Геноцид считается самой тяжкой формой преступления против человечества. Принятая в 1948 году Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него определяет пять деяний, каждое из которых по отдельности квалифицируется как геноцид, а в Украине задокументированы все пять видов деяний. То есть задокументированные факты позволяют квалифицировать происходящее в Украине как геноцид, целенаправленное уничтожение украинской нации, населения и культуры Украины.
Можно с уверенностью утверждать, что после Второй мировой войны ни одним другим государством не проводился настолько широкомасштабный и разнообразный геноцид. В Украине совершены все пять видов преступного геноцида. Акты геноцида в Украине не являются единичными эксцессами. Они являются частью общей военной стратегии России, являющейся, в свою очередь, осуществлением политики и идеологии деукранизации. Существует непрерывная цепочка, связывающая идеологию и пропагандистов путинского режима и преступные методы ведения войны с мародерствующим солдатом и его женой, подстрекающей этого солдата грабить и насиловать украинских женщин. Все это - один комплекс.
Как охарактеризовать теперешнюю Россию? Выдающийся немецкий философ Карл Ясперс предложил понятие "преступное государство". Преступное государство - не то, которое совершает то или иное преступление, а то, которое в принципе не создает и не признает правопорядок. Путинская Россия - это преступное государство. Геноцид творит в Украине то самое преступное государство, которое уничтожило в России основы гражданского общества и правового государства, убило и посадило в тюрьму на основании поддельных обвинений оппозиционных политиков и инакомыслящих, а также устраивает облаву на тех, кто осмеливается поддержать мир.
Энн ЭЭСМАА (Центристская партия): "Это борьба за свет"
По одной фундаментальной теории, в начале создания мира было слово. И это слово было "свет". Мы с вами имеем возможность сказать свое слово для того, чтобы в конце нашего мира была не тьма, и сделать это вместе с народом Украины, со всеми, кто и в этот час воюет с оружием в руках за право своего народа, своего государства, своей семьи, по сути, всей Европы жить в мире, который, вероятно, придумал тот, кто сказал вначале: "Да будет свет!".
Центристская партия поддерживает это заявление, оно - наш шанс применить оружие слова против настоящего оружия.
Лаури ЛЯЭНЕМЕТС (Социал-демократическая партия): "Противостоять злу можно только силой"
Прежде всего эту войну надо закончить. Причем правильным и справедливым ее концом может стать только победа Украины, или решительное и окончательное изгнание российской армии из материковых, водных и воздушных просторов Украины. Сегодняшнее заявление - это наказ для правительства предпринимать еще больше дипломатических и военных усилий, чтобы демократические государства обеспечили Украине такую большую оружейную и гуманитарную помощь и международную поддержку, чтобы удалось выбить из Украины вооруженные силы Российской Федерации. Подчеркиваю: выбить. Ведь уговорить Россию уйти не удастся.
Поддержка демократических государств Украине должна быть четко целевой, а не просто поддержкой для ведения войны или отдельным случайным вкладом каждого государства. Она должна быть общей поддержкой для изгнания из Украины всех до последнего российских солдат. Если для этого потребуются танки целыми батальонами, то нужно их дать. Если для этого нужно увеличить мощность машины, то нужно это сделать. Для солдата государства-агрессора единственным шансом остаться в Украине может быть смерть.
Единственным поводом для переговоров с Путиным может быть обмен пленными. Суд будет. Украинский народ добьется правды и справедливости. Это не вернет потерянные жизни и не отменит совершенные убийства. Однако это установит для России рамки, которые не были определены после Второй мировой войны и которые Запад не определил также в девяностые годы, лелея неоправдавшиеся, к сожалению, надежды на лучшее. Противостоять злу можно только силой, и наказание за зло должно быть неотвратимым. Для этого Украина ждет решительной поддержки от нас и от других свободных народов, и мы окажем ее как непоколебимый союзник.
Мати РАЙДМА (Партия реформ): "Это - уничтожение народа"
То, что происходит на Украине, - не только война. Слово "война" со временем оказалось по сути несколько потрепанным в мировом лексиконе. Это - уничтожение народа, полное разрушение сел и городов. Это пытки и насилие в отношении народа. Это депортация, более 100000 детей насильно отправлены в Россию. Это геноцид. Давайте не бояться высказать это. И будем с Украиной сегодня, чтобы призвать весь мир открыть наконец глаза и поспешить на помощь, ведь наступают очень-очень критические моменты. Глубокий поклон народу Украины за проявленный героизм и за внутреннюю силу при сопротивлении злу. Мы с вами.
С устраивающим геноцид нельзя вести переговоры, это немыслимо. С устраивающим геноцид надо бороться до конца. Поэтому призывы к помощи вооружением очень правильные. Мы не можем говорить о перемирии, не может быть мира с творящим геноцид. Мы должны пойти до конца и пойдем вместе с вами. Дорогие украинские друзья, мы рядом с вами.
Анти ПООЛАМЕТС (EKRE): "Все преступления уже совершены"
Статья 90 нашего Пенитенциарного кодекса говорит об убийстве члена национальной, этнической, расовой или религиозной группы либо группы, оказывающей сопротивление оккупационному режиму, или иной социальной группы, о его истязании, причинении вреда его здоровью, принятии принудительных мер…
Это признаки, на основании которых мы можем уже сейчас прийти к определенным точкам зрения. Ясно, что уничтожали оказывающих сопротивление оккупационному режиму и членов прочих социальных групп. Это точно совпадает с вышеперечисленными признаками. Именно так было сделано в Буче и других местах. Оказывающих сопротивление оккупационному режиму людей уничтожали группами и систематично. Депортировали. Мы знаем, что такое депортация. Депортация во всей ее сути. Мы дважды в год отмечаем день памяти. Скоро и у украинцев добавится немало дней скорби кроме дней памяти голодомора, призванных напоминать обо всех этих ужасах.
Но я осмелюсь сказать, что это - третья гибель российской империи. В 1917 году из клетки вырвались несколько народов. Эстония отвоевала себе свободу. Польша отвоевала себе свободу. Финляндия, Латвия и Литва отвоевали себе свободу. Все агрессорские и военные преступления совершены. Однако доктрина хана Батыя не пройдет. Доктрина Грозного, то есть все "разбомбить и сровнять с землей", не пройдет. Ее разработал Грачев - разбомбить все, если победить не удается. И теперь ее осуществляет Дворников, сирийский мясник. Все преступления уже совершены. Доктрина хана Батыя провалится. Слава Украине! Героям слава!