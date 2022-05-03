ЖИВОТНОЕ ГОДА ⟩ Бескровная охота и фотоконкурс в Алутагузе посвящаются медведю

- Картинка - это главное, но чтобы она смогла участвовать в конкурсе, необходимо приложить и историю ее получения, тут картинка и повествование будут соревноваться вместе, - сказала инфоруководитель объявившего фотоконкурс центра посещений Алутагузеского национального парка Ауне Фершель.

Конкурс назвали "Встреча с вирумааским медведем", а это значит, что делать фотоснимки и сопровождать их описанием своих эмоций могут люди из самых разных краев, но фото должно быть сделано в Вирумаа.