Центр посещений Алутагузеского национального парка призывает до самого конца лета запечатлевать для фотоконкурса вирумааских медведей, используя для этого как фотокамеру, так и слово.
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ЖИВОТНОЕ ГОДА ⟩ Бескровная охота и фотоконкурс в Алутагузе посвящаются медведю
Бескровная охота и фотоконкурс в Алутагузе посвящаются медведю
- Картинка - это главное, но чтобы она смогла участвовать в конкурсе, необходимо приложить и историю ее получения, тут картинка и повествование будут соревноваться вместе, - сказала инфоруководитель объявившего фотоконкурс центра посещений Алутагузеского национального парка Ауне Фершель.
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