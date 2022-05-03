"Здесь пахнет, как в Украине", - вздыхает Игорь на кухне Майдлаского молодежного центра, где дожидаются подачи на стол вареники с картошкой и творогом.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами
Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами
Ученик восьмого класса Игорь только что провел мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Под руководством молодого человека украинские и местные ребята смастерили украинские куклы, имеющие сакральное значение - например, они могут защитить дом от зла. Сейчас, когда зло вторглось в Украину, у кукол-мотанок особое значение.
Ключевые слова