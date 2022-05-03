ВИДЕО ⟩ Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами

Ученик восьмого класса Игорь только что провел мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Под руководством молодого человека украинские и местные ребята смастерили украинские куклы, имеющие сакральное значение - например, они могут защитить дом от зла. Сейчас, когда зло вторглось в Украину, у кукол-мотанок особое значение.