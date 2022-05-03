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ВИДЕО ⟩ Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами
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Местные женщины тоже месят тесто: Наталья показывает, желающие повторяют. На мастер-класс по приготовлению вареников в Майдласком молодежном центре собрались пятьдесят человек.
Местные женщины тоже месят тесто: Наталья показывает, желающие повторяют. На мастер-класс по приготовлению вареников в Майдласком молодежном центре собрались пятьдесят человек. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Здесь пахнет, как в Украине", - вздыхает Игорь на кухне Майдлаского молодежного центра, где дожидаются подачи на стол вареники с картошкой и творогом.

Ученик восьмого класса Игорь только что провел мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Под руководством молодого человека украинские и местные ребята смастерили украинские куклы, имеющие сакральное значение - например, они могут защитить дом от зла. Сейчас, когда зло вторглось в Украину, у кукол-мотанок особое значение. 

Мама Игоря Лариса и тетя Ольга тем временем несколько часов хлопотали на кухне, колдуя над домашними вкусами, чтобы поделиться ими с местными жителями.

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