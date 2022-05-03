Нарвский дом для людей с особыми потребностями будет готов в конце года

В Ида-Вирумаа не хватает современных мест оказания услуги, где люди с особыми психическими потребностями могут жить по возможности обычной жизнью. "Наша цель - помочь человеку с особыми психическими потребностями увидеть свои сильные стороны, чтобы он снова считал себя полноценным членом общины и человеком", - сказала председатель правления АО "Hoolekandeteenused" Лийна Ланно.

- В большом попечительском доме многие навыки людям не пригождались: приготовление пищи, стирка, уборка и даже принятие непосредственно касающихся их жизни решений. Также было недостаточно возможностей для работы или учебы. Вся ответственность и принятие решений насчет жизни человека лежали на учреждении. Мы считаем, что нужно вернуть человеку эту ответственность и навыки. Добиться этого помогут маленькие дома в общинах и конкретная поддержка, которую мы там предлагаем, - добавила Ланно.