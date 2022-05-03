В Нарве началось строительство многоквартирного дома для людей с особыми психическими потребностями. По плану, здание будет готово в декабре.
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Нарвский дом для людей с особыми потребностями будет готов в конце года
Нарвский дом для людей с особыми потребностями будет готов в конце года
В Ида-Вирумаа не хватает современных мест оказания услуги, где люди с особыми психическими потребностями могут жить по возможности обычной жизнью. "Наша цель - помочь человеку с особыми психическими потребностями увидеть свои сильные стороны, чтобы он снова считал себя полноценным членом общины и человеком", - сказала председатель правления АО "Hoolekandeteenused" Лийна Ланно.