В Йыхви можно увидеть выставку о хуторской архитектуре в кино

Большинству эстонских режиссеров, операторов и художников-постановщиков доводилось работать над сценами, действие которых происходит на каком-нибудь хуторе. Тем не менее до сих пор история эстонского кинематографа через хуторские строения - и наоборот - не рассказывалась. Однако от физической съемочной локации остался визуальный след, который виден многим поколениям зрителей.

Архитектура села, зачастую являющегося центральным местом действия фильмов, несет в себе самые разные чувства и истории. Видимые в кадрах хутора имеют личное, документальное, художественное, символическое и политическое измерение. Запечатленную в эстонском кинематографе сельскую архитектуру можно считать отдельным феноменом, который последовательно создает и визуализирует социальный архетип эстонского хутора и, в более широком смысле, эстонской жизни.

Основу выставки составляют 12 известных и популярных картин 1927-2019 годов. Фильмы дополнены воспоминаниями и мыслями участников съемок, собранными в ходе интервью. Вдобавок к историческим фотографиям с киносъемок на выставке экспонируются орудия труда съемочных команд: оригинальные эскизы художников и технические чертежи.

Локации из трех фильмов выполнены в виде макетов. Эти места уже исчезли навсегда: заброшенная хижина из фильма "Mehed ei nuta" ("Мужчины не плачут"), врезавшаяся в память после просмотра фильма в детстве избушка ведьмы из фильма "Nukitsamees" ("Мальчик с рожками") и представляющий собой инновационное техническое решение хутор Рейна с приподнятым полом из фильма "November" ("Ноябрь").