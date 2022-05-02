СПАСАТЕЛИ ⟩ В разных местах горела сухая трава

О самом крупном из них сообщили 30 апреля днем: в садоводческом товариществе "Kajakas" в поселке Вока Тойлаской волости горела почва на площади около двух гектаров; возгорание потушили за пару часов.

Малыш запер маму на балконе

В первой половине дня 30 апреля помощь потребовалась на улице Выйду в Кивиыли, где двухлетний ребенок запер мать на балконе квартиры четвертого этажа.

Так как маме не удалось попасть в квартиру к ребенку, то спасателям пришлось забраться по лестнице и открыть дверь балкона.

Кошку спугнули с дерева

Вечером 1 мая в центр тревоги позвонил владелец кошки, которая забралась на дерево на улице Сепа в поселке Сонда Люганузеской волости и отказывалась спуститься.