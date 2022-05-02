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СПАСАТЕЛИ ⟩ В разных местах горела сухая трава

30 апреля - 1 мая 2022 г.
Северное побережье
В разных местах горела сухая трава
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В прошедшие выходные в разных уголках уезда происходили возгорания сухой травы.

О самом крупном из них сообщили 30 апреля днем: в садоводческом товариществе "Kajakas" в поселке Вока Тойлаской волости горела почва на площади около двух гектаров; возгорание потушили за пару часов. 

Малыш запер маму на балконе

В первой половине дня 30 апреля помощь потребовалась на улице Выйду в Кивиыли, где двухлетний ребенок запер мать на балконе квартиры четвертого этажа.

Так как маме не удалось попасть в квартиру к ребенку, то спасателям пришлось забраться по лестнице и открыть дверь балкона. 

Кошку спугнули с дерева

Вечером 1 мая в центр тревоги позвонил владелец кошки, которая забралась на дерево на улице Сепа в поселке Сонда Люганузеской волости и отказывалась спуститься.

Прибывшие на место спасатели решили использовать метод запугивания, чтобы согнать животное с дерева, и включили звуковой сигнал оперативной машины, после чего повелительница мышей спрыгнула с высоты четырех метров, приземлившись на лапы целой и невредимой.

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