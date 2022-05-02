ОДИН ВОПРОС ⟩ Сохранится ли вопреки подорожанию топлива бесплатный проезд на уездных линиях в прежнем объеме?

- По состоянию на сегодняшний день не планируется уменьшать объем линейных километров. В Ида-Вирумаа и невозможно больше что-то убрать. Сделать проезд платным - это тоже пока не обсуждалось. Это не ключевое место. Если бы мы получили в уезде дополнительно билетный доход в размере 300000-500000 евро, то и это далеко не компенсировало бы возросшую потребность.