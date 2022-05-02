В период с 27 февраля по 1 мая в Эстонию из Украины прибыли 34883 военных беженца. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
Украинские беженцы продолжают прибывать ежедневно
Украинские беженцы продолжают прибывать ежедневно
В одно только минувшее воскресенье в Эстонию прибыли 723 военных беженца из Украины, 114 из них - дети. Для 430 из прибывших в воскресенье человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они продолжат свой путь.
С конца февраля эстонские власти зарегистрировали 33075 поступивших заявлений о предоставлении временной защиты.
В учреждениях гостиничного сектора размещены 4484 человека, в том числе 1678 детей.