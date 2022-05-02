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Украинские беженцы продолжают прибывать ежедневно

«Северное побережье»
Украинские беженцы продолжают прибывать ежедневно
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Очередь пешеходов, желающих попасть в Эстонию, на входе в погранпункт в Нарве в субботу 14 марта.
Очередь пешеходов, желающих попасть в Эстонию, на входе в погранпункт в Нарве в субботу 14 марта. Фото: Николай Андреев

В период с 27 февраля по 1 мая в Эстонию из Украины прибыли 34883 военных беженца. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

В одно только минувшее воскресенье в Эстонию прибыли 723 военных беженца из Украины, 114 из них - дети. Для 430 из прибывших в воскресенье человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они продолжат свой путь.

С конца февраля эстонские власти зарегистрировали 33075 поступивших заявлений о предоставлении временной защиты.

В учреждениях гостиничного сектора размещены 4484 человека, в том числе 1678 детей.

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