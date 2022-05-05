МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.05-12.05 ⟩ "Tallinn Music Week" придет в Нарву, концерты Дня матери, толока "Сделаем!"

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - "Alutaguse mõmmi", молодежный турнир по вольной борьбе.

* В Нарвском спортцентре - полуфиналы народной лиги по баскетболу: в 14.00 - БК "Narva" - "Jõhvi kossutiim", в 16.00 - "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, игра за 5-6-е место: "Sillamäe Alexela" - "Narva United FC".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Laagri" (Харью).

Воскресенье, 8 мая

* На пруду в Вока в 12.00 - этап Вокаского зимнего плавания.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - СК "Noorus-96" (Йыгева).

* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Helios" (Выру).

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.15 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Viimsi JK".

Среда, 11 мая

* В Паннъярве на Алутагузеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.

Четверг, 12 мая

* В Синимяэ в 17.00 - этап четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 5 мая

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 17.00 - встреча с президентом Аларом Карисом.

Пятница, 6 мая

* В деревне Пуртсе в 15.00 - празднование 30-летия Хийемяэского парка скорби.

Суббота, 7 мая

* В различных местах Ида-Вирумаа - толока "Teeme ära!" / "Сделаем!". Информация: teemeara.ee.

* В Кохтла-Ярве у Вахтраского центра творчества в 11.00 - творческий субботник. Приглашаем школьников. Дополнительная информация и регистрация по тел. 5349 6162. По возможности возьмите с собой фартук для защиты одежды от краски!

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* На хуторе Тагавялья Алутагузеской волости с 11.00 до 18.00 - день украинской кухни. Вместе с украинкой Натальей предлагаем настоящую украинскую кухню, доход пойдет в поддержку ее семьи. Летние цветы и ампели с хутора Раудсеппа в Йыгевамаа. В продаже хлеб с хутора Тагавялья.

Воскресенье, 8 мая

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Концертно-развлекательная программа. Предварительная регистрация обязательна! По тел. 332 7730. Билет - 3 евро.

Среда, 11 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

Четверг, 12 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Фото: Eesti Kultuurkapital