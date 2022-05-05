Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.05-12.05 ⟩ "Tallinn Music Week" придет в Нарву, концерты Дня матери, толока "Сделаем!"
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - Детско-молодежный день народного танца Ида-Вирумаа. Выступают детские и молодежные коллективы народного танца Ида-Вирумаа. Гость - танцевальный ансамбль "Sõleke" центра по интересам "Kullo" (Таллинн). Вход свободный.
Пятница, 6 мая
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - спектакль "Aeglane hingamine" / "Медленное дыхание".
Суббота, 7 мая
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - "Emadepäeva eel" / "Перед Днем матери". Выступают учащиеся школы искусств. Презентация книги.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Золушка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро.
* В Нарве - фестиваль "Tallinn Music Week": на площадке перед пляжным зданием в Йоаорге - 13.00-17.45, на площадке для молодежного уличного спорта - 14.00-16.30, на сцене Дальберга на речном променаде - 14.30-17.00, в Воскресенском кафедральном соборе - 15.30-17.00, в театральном центре "Vaba Lava" - 17.30-21.30, на Кренгольме - 17.30-20.30, в "Ругодиве" - 19.00-21.00, в арт-резиденции - 19.30-23.00, на сцене "Station Narva" - 19.30-01.00, в клубе "Ro-Ro" - 23.00-04.00. Информация: www.tmw.ee.
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - концерт, посвященный Дню матери: Карл Мадис. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Iga ema on päike!" / "В каждой маме солнце!", концерт, посвященный Дню матери. Вход свободный.
* В Таммикуском народном доме в 15.00 - Ида-Вирумааский день молодежных ансамблей.
Воскресенье, 8 мая
* В Нарве в рамках фестиваля "Tallinn Music Week": в центре неформального обучения "VitaTiim" (ул. Тулевику, 7) с 10.00 до 12.00 - завтрак по-нарвски, в центре свободного творчества с 12.00 до 16.00 - праздник за длинным столом и концерт, после концерта - высаживание деревьев в парке "EV100". Информация: www.tmw.ee.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - "Дорогой мамочке", концерт ко Дню матери. Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - конкурсно-развлекательная программа "Мамы нашего города". Регистрация на участие в программе до 5 мая. Цена - 3 евро. Вход мамам и бабушкам бесплатный! Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
* В Люганузеской церкви в 14.00 - концерт, посвященный Дню матери: Ясси Захаров и Маргус Каппель. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - "Me oleme erinevad" / "Мы разные", отчетный концерт студии "Liigutus" Нарвского Дома детского творчества. Билет - 3 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Отдам в хорошие руки", спектакль Русского театра Эстонии. Рекомендуемый возраст: 16+. Билет - 15,35-21,90 евро.
Среда, 11 мая
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция и встреча с художником Евгением Колпаковым. Вход свободный.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - "История моей жизни": Ханнес Каськ листает книгу своей жизни.
Четверг, 12 мая
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.30 - весенний концерт детей Кохтла-Ныммеской школы.
СПОРТ
Четверг, 5 мая
* В Йыхви возле автосервиса на ул. Яама с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas", спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 7 мая
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* На карьере "Айду" в 11.00 - Айдуский приключенческий бег. Информация: www.sportiv.ee.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - "Alutaguse mõmmi", молодежный турнир по вольной борьбе.
* В Нарвском спортцентре - полуфиналы народной лиги по баскетболу: в 14.00 - БК "Narva" - "Jõhvi kossutiim", в 16.00 - "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, игра за 5-6-е место: "Sillamäe Alexela" - "Narva United FC".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Laagri" (Харью).
Воскресенье, 8 мая
* На пруду в Вока в 12.00 - этап Вокаского зимнего плавания.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - СК "Noorus-96" (Йыгева).
* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Helios" (Выру).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.15 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Viimsi JK".
Среда, 11 мая
* В Паннъярве на Алутагузеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
Четверг, 12 мая
* В Синимяэ в 17.00 - этап четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 5 мая
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 17.00 - встреча с президентом Аларом Карисом.
Пятница, 6 мая
* В деревне Пуртсе в 15.00 - празднование 30-летия Хийемяэского парка скорби.
Суббота, 7 мая
* В различных местах Ида-Вирумаа - толока "Teeme ära!" / "Сделаем!". Информация: teemeara.ee.
* В Кохтла-Ярве у Вахтраского центра творчества в 11.00 - творческий субботник. Приглашаем школьников. Дополнительная информация и регистрация по тел. 5349 6162. По возможности возьмите с собой фартук для защиты одежды от краски!
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* На хуторе Тагавялья Алутагузеской волости с 11.00 до 18.00 - день украинской кухни. Вместе с украинкой Натальей предлагаем настоящую украинскую кухню, доход пойдет в поддержку ее семьи. Летние цветы и ампели с хутора Раудсеппа в Йыгевамаа. В продаже хлеб с хутора Тагавялья.
Воскресенье, 8 мая
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Концертно-развлекательная программа. Предварительная регистрация обязательна! По тел. 332 7730. Билет - 3 евро.
Среда, 11 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Четверг, 12 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
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