2 мая полиция получила сообщение, что у моста на улице Парги в Йыхви двое мужчин сделали несколько выстрелов из похожего на оружие предмета в направлении дорожного знака, чем нарушили покой находившихся поблизости людей.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви поймали стрелявшего из пневматического оружия парня
Полицейские задержали 19-летнего парня в качестве подозреваемого и забрали на хранение находившееся в его владении пневматическое оружие.
В аварии пострадал человек
3 мая в 8.16 управлявший грузовиком "MAN TGX" 51-летний водитель не уступил, выезжая из города Йыхви, на перекрестке шоссе Таллинн - Нарва и улицы Яама дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Volvo V70", которым управлял 60-летний мужчина. В результате столкновения водитель "Volvo" получил травму и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
Мужчина угрожал женщине острым предметом
3 мая полиция получила сообщение, что в здании на улице Тервизе в Силламяэ 57-летний мужчина угрожал 43-летней женщине острым предметом. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.