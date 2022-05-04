СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви поймали стрелявшего из пневматического оружия парня

Полицейские задержали 19-летнего парня в качестве подозреваемого и забрали на хранение находившееся в его владении пневматическое оружие.

В аварии пострадал человек

3 мая в 8.16 управлявший грузовиком "MAN TGX" 51-летний водитель не уступил, выезжая из города Йыхви, на перекрестке шоссе Таллинн - Нарва и улицы Яама дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Volvo V70", которым управлял 60-летний мужчина. В результате столкновения водитель "Volvo" получил травму и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

Мужчина угрожал женщине острым предметом

3 мая полиция получила сообщение, что в здании на улице Тервизе в Силламяэ 57-летний мужчина угрожал 43-летней женщине острым предметом. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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