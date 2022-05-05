Юри Утт: Тактика действий кохтла-ярвеской власти

Несколько лет назад в России сформировали комиссию по поиску плагиата в научных работах. Комиссия не имела никаких связей с Эстонией. Было установлено, что один профессор, работающий в Санкт-Петербурге, был научным руководителем работ нескольких кандидатов наук, которые, по мнению комиссии, оказались плагиатом. Автором одной из таких работ был Валерий Корб. Мне удалось посмотреть в интернете выводы и оценку комиссии работе Валерия Корба. Объем работы составлял более двухсот страниц, текст, имевший признаки плагиата, был выделен красным. Большинство страниц были целиком красные, лишь с отдельными белыми местами. Корб получил степень кандидата наук (ныне действительного доктора). Многие не знают, что, работая мэром, Корб получал за наличие этого звания доплату.

Компания, одним из главных лидеров которой был Валерий Корб, находилась у власти в городе больше 25 лет. Надо отдать Корбу должное - ему удавалось сохранять власть на нескольких выборах в местное собрание. Он действовал очень умело и с большой хитростью. В его избирательном союзе или партийном списке в основном лица, зависящие от горуправления: заведующие детсадами, директора школ, сотрудники отделов горуправления. Отдельный вид - т.н. советники и специалисты. Можно быть хорошим экспертом в авиации, обслуживании электрооборудования или в другой области, но вряд ли можно работать с этими навыками в горуправлении. Эти люди работают в сфере, подведомственной городу, их вводят в советы предприятий, и в результате их "замечательных" советов предприятие становится банкротом. Так произошло с автобусной фирмой, водным предприятием и т.д.