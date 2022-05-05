3 мая в 11.20 в центр тревоги сообщили, что в деревне Консу Алутагузеской волости загорелось торфяное болото.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В Алутагузе загорелось торфяное болото
3 мая 2022 г.
В Алутагузе загорелось торфяное болото
Чтобы подобраться к месту возгорания, спасателям пришлось воспользоваться лодкой. Торфяное болото горело на площади около двух гектаров, пожар удалось потушить до восьми вечера.
Причина возгорания неизвестна.
В Ахтме горела сухая трава
Во второй половине дня 3 мая спасатели выезжали на тушение возгорания сухой травы в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где почва горела на площади около 1500 квадратных метров.
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