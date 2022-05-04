ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Важный сигнал от суда

В постановлении суда в числе прочего признается, что право родителей на решающее слово в выборе образования для своих детей не включает в себя права требовать сохранения одной конкретной школы. Но в то же время из Конституции проистекает требование, чтобы дискреционные решения государственного сектора в вопросах образования детей принимались правомерно и без ошибок в суждениях, "поскольку в противном случае от права на образование остается лишь пустая оболочка, и оно может стать исключительно декларативным".

То, что суд приостановил закрытие школы, не означает, что решение Люганузеского волостного собрания о закрытии образовательного учреждения было незаконным. Рассмотреть этот вопрос суду еще только предстоит. Если первичная правовая защита останется в силе, для родителей это будет очередной победой, ведь судебное решение по этому вопросу вряд ли вступит в силу до начала следующего учебного года, а это значит, что закрыть школу с 1 сентября не выйдет.

В таком случае велика вероятность, что волостному управлению уже совсем скоро придется начать составлять план Б для проведения образовательной реформы, ведь, как ранее неоднократно отмечалось, содержание пяти школ в сегодняшнем виде Люганузеской волости явно не по силам. Люганузеские родители предлагали альтернативы закрытию их школы в целях экономии, но к ним не отнеслись всерьез.