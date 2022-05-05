Нарвский театральный центр "Vaba Lava" прошлой осенью был вынужден закрыть двери из-за нехватки денег, в связи с чем долгое время обсуждается необходимость увеличить его господдержку.
Почему нарвский центр "Vaba Lava" не получает от государства достаточно денег?
Почему нарвский центр "Vaba Lava" не получает от государства достаточно денег?
Министр культуры ТИЙТ ТЕРИК:
- Если мы посмотрим на финансирование в текущем году, то 344000 евро выделено фонду "Vaba Lava", который работает в Таллинне и Нарве.
Мы не можем оценивать региональную значимость в случае Таллинна и Нарвы одинаково. Но сейчас фонд действует как одно (юридическое) тело. Наше предложение состояло в том, что если бы в Нарве имелось отдельное юридическое тело, то его региональную значимость было бы возможно рассматривать отдельно от Таллинна.
Ключевые слова