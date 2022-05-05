Долги квартирособственников, проживающих в России, не новая проблема для некоторых квартирных товариществ, но в связи с тем, что российские банки из-за войны находятся под санкциями и денежные переводы оттуда могут быть затруднены, она рискует усугубиться - у домов могут накапливаться долги.
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Квартирные товарищества беспокоятся, что у домов могут возникнуть долги из-за квартирособственников, проживающих в России
Квартирные товарищества беспокоятся, что у домов могут возникнуть долги из-за квартирособственников, проживающих в России
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