Чт, 5.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Квартирные товарищества беспокоятся, что у домов могут возникнуть долги из-за квартирособственников, проживающих в России

Ирина Кивисельг
, журналист
Квартирные товарищества беспокоятся, что у домов могут возникнуть долги из-за квартирособственников, проживающих в России
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Еще недавно 32-квартирный дом на улице Уус, 1а в Кохтла-Ярве пугал своей бесперспективностью, но когда главные проблемы с должниками решились, постепенно меняет свой облик и имидж. Председатель КТ Тамара Абраева верит, что со временем даже самые "убитые" квартиры найдут новых хозяев.
Еще недавно 32-квартирный дом на улице Уус, 1а в Кохтла-Ярве пугал своей бесперспективностью, но когда главные проблемы с должниками решились, постепенно меняет свой облик и имидж. Председатель КТ Тамара Абраева верит, что со временем даже самые "убитые" квартиры найдут новых хозяев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Долги квартирособственников, проживающих в России, не новая проблема для некоторых квартирных товариществ, но в связи с тем, что российские банки из-за войны находятся под санкциями и денежные переводы оттуда могут быть затруднены, она рискует усугубиться - у домов могут накапливаться долги.

Для председателя КТ "Уус, 1а" Тамары Абраевой это больная тема.

- Несколько лет назад в моих домах было около десяти квартир, приобретенных россиянами. В большинстве из них никто не жил, вероятно, целью покупки было получение шенгенской визы. Квартиры стояли заброшенные, за них не платили, и другие жильцы дома очень сильно страдали - например, им приходилось оплачивать счета за отопление даже летом, чтобы осенью дом не отключили от отопления... Сейчас ситуация лучше, потому что КТ пошло на компромисс - мы простили нерадивым собственникам долги, а они переписали свои квартиры на товарищество. Квартиры, доставшиеся "в наследство", все равно пустовали - кому нужно разбитое жилье в "неблагополучном" доме? К счастью, плечо подставило государство - взяли эти квартиры на свой баланс. Теперь в доме не копится столько долгов, потихоньку, но приводим все в порядок. Имидж меняется и даже находятся желающие купить здесь квартиру. Большая проблема только с квартирой №19, владелец которой в России и накопил уже более 8 тысяч евро долга.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх