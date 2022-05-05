Квартирные товарищества беспокоятся, что у домов могут возникнуть долги из-за квартирособственников, проживающих в России

- Несколько лет назад в моих домах было около десяти квартир, приобретенных россиянами. В большинстве из них никто не жил, вероятно, целью покупки было получение шенгенской визы. Квартиры стояли заброшенные, за них не платили, и другие жильцы дома очень сильно страдали - например, им приходилось оплачивать счета за отопление даже летом, чтобы осенью дом не отключили от отопления... Сейчас ситуация лучше, потому что КТ пошло на компромисс - мы простили нерадивым собственникам долги, а они переписали свои квартиры на товарищество. Квартиры, доставшиеся "в наследство", все равно пустовали - кому нужно разбитое жилье в "неблагополучном" доме? К счастью, плечо подставило государство - взяли эти квартиры на свой баланс. Теперь в доме не копится столько долгов, потихоньку, но приводим все в порядок. Имидж меняется и даже находятся желающие купить здесь квартиру. Большая проблема только с квартирой №19, владелец которой в России и накопил уже более 8 тысяч евро долга.