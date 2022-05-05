Кая Каллас: правительство решило отказаться от российского газа

"Во-первых, правительство решило отказаться от российского газа. Во-вторых, мы приняли решение обеспечить запасы голубого топлива в объеме [энергии] одного тераватт/часа. Да, годовое потребление газа в Эстонии составляет пять тераватт/часов, и наш резерв будет закачан в Инчукалнское газохранилище в Латвии. В-третьих, что касается стоимости газа, то, безусловно, мы учли и это, планируя средства на создание запасов", - заявила Каллас, слова которой привели радионовости ERR.

Премьер-министр рассказала также о возможностях приема сжиженного природного газа: "Эстонско-финский трубопровод "Balticconnector" на нашей стороне будет соединен с будущим причалом. Предполагаемое место расположения пристани находится на земельном участке частного предприятия, переговоры с которым уже ведутся. Причал сможет принимать СПГ-танкер с регазификационной установкой. У нас есть договоренность с Финляндией об аренде судна, потому что годовое потребление газа у наших северных соседей составляет 30 тераватт/часов, а у нас - пять. Танкер в первую очередь будет приходить к нам, а затем отправляться в Финляндию. Кроме этого, газоснабжение будет обеспечиваться и за счет соединяющего наши страны трубопровода", - сообщила Кая Каллас.