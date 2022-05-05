ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Президент Карис объяснил нарвитянам, почему на праздновании 9 мая нельзя использовать военную символику

В полной слушателей большой аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета Алар Карис сказал, что своими глазами увидел, насколько ужасно то, что происходит в Украине, и для него ясно: "Эту войну начала Россия, только Россия может немедленно прекратить эту войну. Так же считает и 141 страна, которая осудила российскую агрессию в ООН", - сказал президент нарвитянам, пояснив, что это также стало причиной санкций, введенных против России.

Президент сказал, что Эстония сможет принимать украинских военных беженцев, из-за их содержания наши люди не пострадают и мы можем позаботиться о беженцах.

В начале встречи Алар Карис остановился на праздновании 9 мая, отметив, что почитание памяти людей, сражавшихся во Второй мировой войне, является естественным и для многих семей очень личным, так как касается родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

При этом, по мнению президента, почитание памяти никому не должно причинять боль. "Это означает, что мы не будем использовать военные символы, которые в сегодняшних условиях могли бы обеспокоить и оскорбить наших соотечественников, - сказал он и добавил, что мы действуем таким образом, чтобы не поддерживать или не оправдывать войну России в Украине. - Это было бы оскорбительно для Украины, которая отстаивает свою свободу, а задело бы души многих людей Эстонии".

На встрече, длившейся около полутора часов, президент также ответил на многочисленные вопросы, большинство из которых касалось экономического положения Нарвы и Ида-Вирумаа в целом.

Одна женщина, уроженка России, сказала, что ей очень приятно иметь возможность так тесно общаться с президентом. "Видите ли, в моей стране такое невозможно, да и не очень хочется", - сказала она, вызвав смех и аплодисменты в зале.

- Вы можете подойти еще ближе, - сказал на это Алар Карис и добавил, что это преимущество маленькой страны, что можно вблизи увидеть и членов правительства, и президента, можно и окружить, не опасаясь, что это будет иметь какие-либо последствия.

Были и вопросы о войне на Украине. Пожилой мужчина заявил, что для прекращения войны на Украине обращаться нужно было не к России, а к Америке. "Эта война выгодна Америке, а не России. Россия сейчас хочет только разобраться со злом, которое исходит с Украины. Это идеология Степана Бандеры. Это фашизм. Один фашизм я уже пережил, другого не хочу", - сказал со слезами на глазах мужчина.

Алар Карис сказал, что ему сложно ответить на такой вопрос. "В Эстонии могут быть разные мнения. У вас сейчас одно мнение, а у меня другое. По всей видимости, мы не сможем переубедить друг друга. Пока мы не призываем к войне, плюрализм не является злом. Вы видите, что в Эстонском государстве можете прямо выразить свою позицию. Так есть и так должно оставаться", - ответил президент.

Один молодой человек сказал, что если Эстония отправляет Украине оружие, это означает, что мы поддерживаем конфликт и войну. "Можете ли вы описать, насколько это соответствует интересам нашего народа?" - спросил он.