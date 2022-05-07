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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве подожгли яблоню

4-5 мая 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве подожгли яблоню
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

5 мая в 17.46 в центр тревоги сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве горит дерево.

Спасатели потушили дымившуюся яблоню струей воды. 

Мужчина спасся из горящего дома

4 мая до полудня в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Варья Люганузеской волости, где открытым пламенем горел жилой дом, представляя угрозу для подсобных построек.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на подсобные постройки, однако жилой дом полностью сгорел. 70-летний жилец получил легкие ожоги и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. Работы по тушению завершились к трем часам дня.

Причина пожара устанавливается. 

Пожилого человека спасли из собственного дома

5 мая вечером на улице Олеви в Кохтла-Ярве пожилой человек упал у себя дома. Открыть спасателям дверь он не смог, поэтому им пришлось взломать дверь, чтобы передать пострадавшего медикам скорой помощи.

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