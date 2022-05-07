5 мая в 17.46 в центр тревоги сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве горит дерево.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве подожгли яблоню
4-5 мая 2022 г.
В Кохтла-Ярве подожгли яблоню
Спасатели потушили дымившуюся яблоню струей воды.
Мужчина спасся из горящего дома
4 мая до полудня в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Варья Люганузеской волости, где открытым пламенем горел жилой дом, представляя угрозу для подсобных построек.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на подсобные постройки, однако жилой дом полностью сгорел. 70-летний жилец получил легкие ожоги и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. Работы по тушению завершились к трем часам дня.
Причина пожара устанавливается.
Пожилого человека спасли из собственного дома
5 мая вечером на улице Олеви в Кохтла-Ярве пожилой человек упал у себя дома. Открыть спасателям дверь он не смог, поэтому им пришлось взломать дверь, чтобы передать пострадавшего медикам скорой помощи.
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