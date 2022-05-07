СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве подожгли яблоню

Спасатели потушили дымившуюся яблоню струей воды.

Мужчина спасся из горящего дома

4 мая до полудня в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Варья Люганузеской волости, где открытым пламенем горел жилой дом, представляя угрозу для подсобных построек.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на подсобные постройки, однако жилой дом полностью сгорел. 70-летний жилец получил легкие ожоги и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу. Работы по тушению завершились к трем часам дня.

Причина пожара устанавливается.

Пожилого человека спасли из собственного дома