Саперы чистят Ида-Вирумаа от боеприпасов

На основании статистики и опыта были отмечены места, где с большей вероятностью можно найти боеприпасы. Также предполагается, что как местные жители, так и гости, посещающие этот район, могут столкнуться с взрывоопасными предметами.

- Весна - хорошее время для поиска взрывоопасных устройств, потому что морозы вытащили их из земли, при этом трава еще не такая высокая, как летом. Также люди весной чаще выходят на природу, чем зимой, и могут тоже что-то найти, - объяснил глава Северо-Эстонской группы разминирования Спасательного департамента и руководитель работ по разминированию Райдо Таалманн.

- Поэтому мы призываем всех жителей Ида-Вирумаа оповещать о найденных взрывоопасных предметах. Если кто-то найдет некий подозрительный металлический предмет в лесу, на чердаке или в водоеме, обязательно сообщите об этом по телефону 112. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до подозрительного предмета! - предупреждают спасатели.

- В центр тревоги следует позвонить, даже если вы не уверены, что предмет взрывоопасен. Никто не возьмет с вас оплату за выезд на место, - подтвердил Таалманн и добавил, что все найденные и обезвреженные боеприпасы помогают сделать места, где мы живем, более безопасными.

В работах по разминированию примут участие четыре саперных группы Эстонии, Департамент полиции и погранохраны, а также саперы Вооруженных сил. Кроме этого, наблюдателями приглашены представители латвийской полиции.