СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный мужчина на самокате врезался в машину

Мужчине на месте оказали неотложную помощь.

В Мяэтагузе мужчина пригрозил женщине

4 мая в полицию поступило сообщение, что в поселке Мяэтагузе 24-летний мужчина пригрозил 21-летней женщине. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Угрожал женщине острым предметом

4 мая в полицию сообщили, что в доме на улице Паэмурру в Нарве 20-летний мужчина угрожал 44-летней женщине острым предметом. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Толкнула мужа

4 мая в полицию поступило заявление, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ 39-летняя женщина толкнула своего 47-летнего мужа. Обстоятельства происшествия установит полиция в ходе уголовного производства.

Ограбление магазина в Силламяэ

4 мая в полицию сообщили, что неизвестные вломились в продуктовый магазин на улице Аэднику в Силламяэ и украли наличные и спиртное. Предварительная сумма ущерба - 2000 евро.

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