5 мая вечером на улице Уускюла в Нарве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на электросамокате врезался в припаркованный легковой автомобиль "Lexus IS220D".
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный мужчина на самокате врезался в машину
Мужчине на месте оказали неотложную помощь.
В Мяэтагузе мужчина пригрозил женщине
4 мая в полицию поступило сообщение, что в поселке Мяэтагузе 24-летний мужчина пригрозил 21-летней женщине. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Угрожал женщине острым предметом
4 мая в полицию сообщили, что в доме на улице Паэмурру в Нарве 20-летний мужчина угрожал 44-летней женщине острым предметом. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Толкнула мужа
4 мая в полицию поступило заявление, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ 39-летняя женщина толкнула своего 47-летнего мужа. Обстоятельства происшествия установит полиция в ходе уголовного производства.
Ограбление магазина в Силламяэ
4 мая в полицию сообщили, что неизвестные вломились в продуктовый магазин на улице Аэднику в Силламяэ и украли наличные и спиртное. Предварительная сумма ущерба - 2000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.