Сб, 7.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный мужчина на самокате врезался в машину

4-5 мая 2022 г.
Северное побережье
Пьяный мужчина на самокате врезался в машину
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

5 мая вечером на улице Уускюла в Нарве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на электросамокате врезался в припаркованный легковой автомобиль "Lexus IS220D".

Мужчине на месте оказали неотложную помощь.

В Мяэтагузе мужчина пригрозил женщине

4 мая в полицию поступило сообщение, что в поселке Мяэтагузе 24-летний мужчина пригрозил 21-летней женщине. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Угрожал женщине острым предметом

4 мая в полицию сообщили, что в доме на улице Паэмурру в Нарве 20-летний мужчина угрожал 44-летней женщине острым предметом. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Толкнула мужа

4 мая в полицию поступило заявление, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ 39-летняя женщина толкнула своего 47-летнего мужа. Обстоятельства происшествия установит полиция в ходе уголовного производства.

Ограбление магазина в Силламяэ

4 мая в полицию сообщили, что неизвестные вломились в продуктовый магазин на улице Аэднику в Силламяэ и украли наличные и спиртное. Предварительная сумма ущерба - 2000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх