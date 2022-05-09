В поисках своего нового образа Нарва выбирает характерный слоган

Голосование проходит ЗДЕСЬ. На выбор горожанам предложены четыре варианта:

"Солнце Эстонии восходит в Нарве",

"Европейский день начинается в Нарве",

"Город хорошей энергии" (нынешний слоган Нарвы с 2001 года),

"Различия обогащают".

Как отметили в Нарвской горуправе, все предложенные слоганы были разработаны на основе полученной от нарвитян обратной связи на предмет того, каким они видят свой город.

Отдать голос за понравившийся вариант все желающие могут до 16 мая. На основе собранных мнений экспертами будет принято решение об окончательном выборе нового слогана Нарвы.

- Мы просим горожан проголосовать за наиболее подходящий слоган города и при желании оставить комментарий с пояснением своего выбора, ведь мнение нарвитян очень важно для нас, - пояснила Ольга Смирнова, старший специалист по туризму Нарвского департамента развития и экономики.