Всеобщая мобилизация в РФ может усилить миграционное давление на Эстонию

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подтвердил ERR, что после начала российского вторжения в Украину были случаи побега из РФ в Эстонию молодых людей, опасающихся мобилизации в армию.

По его словам, в таких случаях инициируется производство по предоставлению международной защиты. С 24 февраля, когда началось российское вторжение, в Эстонии было подано 247 соответствующих ходатайств. 65 из них подали граждане России, а большинство - граждане Украины.

"Мы не можем утверждать, что все 65 [подавших ходатайства человек] покинули Россию из страха перед мобилизацией. Там много разных людей, разных историй", - сказал Беличев.

По его словам, число пересечений восточной границы в последние недели остается относительно стабильным на уровне около 4000 человек в сутки. Это число включает в себя как прибывающих в Эстонию, так и выезжающих из Эстонии людей.

Беличев отметил, что возможное объявление в России всеобщей мобилизации означало бы усиление миграционного давления на Эстонию. Если люди начнут прибывать в больших количествах, можно будет использовать предусмотренные исключения, чтобы ускорить рассмотрение ходатайств.