МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.05-19.05 ⟩ Окончание сезона в ЙКД, день истории театра в Кийкла, в Нарва-Йыэсуу и Тойла прозвучат стихи Игоря Северянина, забег ГЭС

Николай Павленко. Фото: Erakogu

* В Тойласком пожарном депо в 18.30 - салонный вечер "Poeetide kuningas Igor Severjanin 135" / "Король поэтов Игорь Северянин - 135". Стихи Игоря Северянина читают Николай Павленко и Леа Ранд. Сопроводительные тексты - Леа Ранд. Музыкальный сюрприз. Вход бесплатный. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

Вторник, 17 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с режиссером Арво Ихо и презентация его книги "Stalkeri võtted Eestis". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Среда, 18 мая

"Memme musi". Фото: reky.ee

* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Memme musi", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди). Билет - 10 евро.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция: Прага.

СПОРТ

Четверг, 12 мая

* В Синимяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 13 мая

* В Кохтла-Ярвеском народном парке с 17.30 до 18.30 - старт этапа открытого чемпионата Кохтла-Ярве по бегу.

Суббота, 14 мая

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по быстрым шахматам.

* В Тудулинна в 10.45 - старт забега ГЭС. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Кохтла-Ярвеском народном парке с 11.00 до 12.30 - старт этапа открытого чемпионата Кохтла-Ярве по бегу.

Гора от бывшей шахты "Таммику". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Таммику в 17.00 - поход по таммикуской шахтной горе (продолжительность - 2-2,5 часа, протяженность - примерно 6 км). Поход начинается и заканчивается во дворе Шахтерского дома (ул. Кастани, 7, поселок Таммику, Йыхвиская волость). Походом руководит Реве, истории рассказывает местный житель Ааре. Плата за участие - 5 евро (детям до 12 лет - бесплатно). О своем участии обязательно сообщите до вечера накануне похода по э-почте: aare@aare.ee. Более точная информация - на странице Шахтерского дома в "ФБ".

Воскресенье, 15 мая

* На площадке за Кохтла-Ярвеским Домом спорта в 11.00 - чемпионат Кохтла-Ярве по петанку, трио.

* В Таммику в 17.00 - поход по таммикуской шахтной горе (продолжительность - 2-2,5 часа, протяженность - примерно 6 км). Поход начинается и заканчивается во дворе Шахтерского дома (ул. Кастани, 7, поселок Таммику, Йыхвиская волость). Походом руководит Реве, истории рассказывает местный житель Ааре. Плата за участие - 5 евро (детям до 12 лет - бесплатно). О своем участии обязательно сообщите до вечера накануне похода по э-почте: aare@aare.ee. Более точная информация - на странице Шахтерского дома в "ФБ".

* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 14.30 - Кубок Эстонии по футболу, полуфинал: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".

Среда, 18 мая

* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 19 мая

* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 12 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Суббота, 14 мая

* В Лаагна в Ванатаре с 10.00 - весенняя ярмарка. Вас ждут и продавать, и покупать. В ярмарочной лотерее каждый билет - выигрышный.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

Среда, 18 мая

Карл Мадис. Фото: Elmo Riig

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - весенний праздник золотого возраста. Танцы с Карлом Мадисом. Регистрация до 13 мая.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

Четверг, 19 мая

* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 16.00 - мастерская росписи текстильных сумок. Бесплатно.

Фото: Eesti Kultuurkapital