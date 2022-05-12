Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.05-19.05 ⟩ Окончание сезона в ЙКД, день истории театра в Кийкла, в Нарва-Йыэсуу и Тойла прозвучат стихи Игоря Северянина, забег ГЭС
КУЛЬТУРА
Четверг, 12 мая
* В Нарвском замке в зале рекондиториума в 18.00 - лекция "Судьба "Императорского безумца" Т. фон Бока". Читает Любовь Николаевна Киселева, эмерит-профессор русской литературы, многолетняя заведующая кафедрой русской литературы и отделением славистики Тартуского университета. По предварительной регистрации. Регистрация на сайте fienta.com.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.30 - весенний концерт детей Кохтла-Ныммеской школы.
Пятница, 13 мая
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - концерт учеников и учителей Кохтла-Ярвеской школы искусств, посвященный дню рождения города.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Comedy Estonia": ''Flamingo'' Ари Матти Мустонена. Билет - 20 евро.
* В Нарвском замке в зале рефектория в 19.00 - камерный концерт "Три музыкальных гиганта": выступит шведско-эстонский дуэт Ребекки Карлсон (скрипка) и Марью Рийсикамп (клавесин). Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Генриха Шмельцера, Джироламо Фрескобальди и других. Билет - 10 евро, для школьников, студентов и пенсионеров - 5 евро. Для людей с особыми потребностями вход бесплатный.
Суббота, 14 мая
* В Кийкласком народном доме в 12.00 - День истории театра в Кийкла. Историк Валло Реймаа расскажет, что знает. Местные покажут, что думают, что знают. Премьера пьесы "August ja Julia" / "Август и Юлия", написанной совместными усилиями Урмаса Леннука, Руть Линнард и общины по произведениям Августа фон Коцебу и Фридриха Густава Арвелиуса. Бесплатно.
* В Тудулиннаском общественном доме в 13.00 - 100-летие Тудулиннаской библиотеки. В программе: чествование, музыкальные паузы и праздничный торт, а также концерт Рагнара Хяйде и Ханны Ояметс.
* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 14.00 - концерт академического мужского певческого сообщества. Вход бесплатный, открыто кафе.
* В клубе поселка Ору в 15.00 - концерт "Песни нашей души" ансамбля народной песни "Сладка ягода" и степ-студии, посвященный дню рождения города Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация по тел. 5192 7630.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие 21-й ежегодной выставки "Цвет - красный 2.0" Эстонского союза художников по стеклу.
Воскресенье, 15 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". Вход бесплатный.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - праздничный концерт "Пою тебе, мой город!" хора русской песни "Зоренька" и ансамбля русской песни "Реченька", посвященный дню рождения города Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 13.30 "Mai päevade luule" / "Поэза майских дней": поэзию Игоря Северянина представляет Эдуард Теэ, музыкальное сопровождение - Роман Лаврунов. Бесплатно.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - заключительный концерт сезона: симфонический оркестр и оперный хор "Vanemuine", камерный хор Тартуского университета, "Voces Tallinn". Солисты: Катрин Тарго (сопрано), Анели Пеэбо (меццо-сопрано). Дирижер Ристо Йоост. Билет - 16-20 евро.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - "Helin-Mari Arder Trio". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Территория открыта с 17.00. Кафе.
Понедельник, 16 мая
* В Ийзакуском народном доме в 10.00 и в Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - "Võti" / "Ключ", спектакль театра "Miksteatеr". Билет - 5 евро.
* В Тойласком пожарном депо в 18.30 - салонный вечер "Poeetide kuningas Igor Severjanin 135" / "Король поэтов Игорь Северянин - 135". Стихи Игоря Северянина читают Николай Павленко и Леа Ранд. Сопроводительные тексты - Леа Ранд. Музыкальный сюрприз. Вход бесплатный. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
Вторник, 17 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с режиссером Арво Ихо и презентация его книги "Stalkeri võtted Eestis". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Среда, 18 мая
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Memme musi", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди). Билет - 10 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция: Прага.
СПОРТ
Четверг, 12 мая
* В Синимяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 13 мая
* В Кохтла-Ярвеском народном парке с 17.30 до 18.30 - старт этапа открытого чемпионата Кохтла-Ярве по бегу.
Суббота, 14 мая
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по быстрым шахматам.
* В Тудулинна в 10.45 - старт забега ГЭС. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Кохтла-Ярвеском народном парке с 11.00 до 12.30 - старт этапа открытого чемпионата Кохтла-Ярве по бегу.
* В Таммику в 17.00 - поход по таммикуской шахтной горе (продолжительность - 2-2,5 часа, протяженность - примерно 6 км). Поход начинается и заканчивается во дворе Шахтерского дома (ул. Кастани, 7, поселок Таммику, Йыхвиская волость). Походом руководит Реве, истории рассказывает местный житель Ааре. Плата за участие - 5 евро (детям до 12 лет - бесплатно). О своем участии обязательно сообщите до вечера накануне похода по э-почте: aare@aare.ee. Более точная информация - на странице Шахтерского дома в "ФБ".
Воскресенье, 15 мая
* На площадке за Кохтла-Ярвеским Домом спорта в 11.00 - чемпионат Кохтла-Ярве по петанку, трио.
* В Таммику в 17.00 - поход по таммикуской шахтной горе (продолжительность - 2-2,5 часа, протяженность - примерно 6 км). Поход начинается и заканчивается во дворе Шахтерского дома (ул. Кастани, 7, поселок Таммику, Йыхвиская волость). Походом руководит Реве, истории рассказывает местный житель Ааре. Плата за участие - 5 евро (детям до 12 лет - бесплатно). О своем участии обязательно сообщите до вечера накануне похода по э-почте: aare@aare.ee. Более точная информация - на странице Шахтерского дома в "ФБ".
* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 14.30 - Кубок Эстонии по футболу, полуфинал: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".
Среда, 18 мая
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 19 мая
* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 12 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Суббота, 14 мая
* В Лаагна в Ванатаре с 10.00 - весенняя ярмарка. Вас ждут и продавать, и покупать. В ярмарочной лотерее каждый билет - выигрышный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
Среда, 18 мая
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - весенний праздник золотого возраста. Танцы с Карлом Мадисом. Регистрация до 13 мая.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Четверг, 19 мая
* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 16.00 - мастерская росписи текстильных сумок. Бесплатно.
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