Горный инженер Эрки Нийтлаан: "Без добычи полезных ископаемых не обойтись"

«Добыча полезных ископаемых — та тема, которая разжигает нешуточные страсти, но на самом деле добыча в том или ином объеме ведется постоянно», — отмечает основатель и глава крупнейшего эстонского горно-инженерного бюро Steiger Эрки Нийтлаан.

Причины очень простые - без добычи не обойтись. В качестве примера первого уровня он приводит строительные минеральные ресурсы, которые каждой стране целесообразно добывать на месте, потому что чем ближе карьер к месту использования, тем дешевле становится материал и тем меньше в итоге экологический след.

«Второй уровень составляют мелкие и средние производства регионального значения. Примером из Эстонии является технологический известняк, из которого выжигают известь или производят цемент, а также добыча торфа и сланца.

«Третий уровень — это довольно крупные горнодобывающие и промышленные предприятия со множеством очень больших карьеров и шахт, которые могут находиться на разных континентах. В Эстонии таковых нет, но многие наверняка слышали о крупнейшей железорудной шахте в Кируне, Швеция», — описывает горнодобывающие компании разного уровня руководитель бюро Steiger.

Хотя сейчас много говорится о потребности в сырье в связи, например, с зеленым поворотом, человечество на протяжении тысячелетий всегда зависело от ресурсов земных недр.

«И с развитием технологий эта зависимость только усиливается», — подтверждает Нийтлаан.

«В то же время по-прежнему существует спрос на большое количество сырьевого материала для повседневных товаров. Возьмем ту же добычу сырья для строительных материалов - тут четкая связь - чем богаче страна, тем больше расходуется именно таких ресурсов земных недр. Чем шире и дороги, и больше разных уровней шоссе, тем больше квадратных метров жилой площади приходится на человека. Сырье, необходимое для выполнения этих задач, поступает из-под земли», — рассказывает Нийтлаан.

Экономика замкнутого цикла предлагает некоторое смягчение потребностей в материалах, но в ограниченной степени. "Сюда добавляются и новые вызовы — редкоземельные металлы, необходимые промышленности полезные ископаемые, энергетические ресурсы недр. Этот поезд уже не повернет назад - если только мы не решим всем человечеством повернуть назад, в период до каменного века».

Основной проблемой добычи полезных ископаемых всегда является воздействие на окружающую среду, что также является основной причиной того, что открытие новых месторождений, как правило, является непопулярным решением в глазах общества.

«Воздействие добычи на окружающую среду всегда заметно, его невозможно свести к нулю. Однако развитие экологических технологий может частично уменьшить это воздействие — работа становится все более эффективной, ее можно выполнять быстрее, машины становятся более энергоэффективными. Некоторые горные машины уже работают на биодизеле или электричестве, и эта тенденция, несомненно, продолжится».