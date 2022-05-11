Пограничники во вторник задержали на Чудском озере гражданина Марокко, который приплыл к нам из России на байдарке.
Марокканец на байдарке приплыл по Чудскому озеру в Эстонию
Марокканец на байдарке приплыл по Чудскому озеру в Эстонию
10 мая пограничники обнаружили, что байдарка на Чудском озере незаконно пересекла границу из России в Эстонию.
22-летний гражданин Марокко, незаконно пересекший границу, был задержан патрулем и доставлен к пограничникам для дальнейшего делопроизводства.
Мужчине было предъявлено предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд сроком на пять лет.
О пограничном инциденте также сообщили в Пограничную службу Российской Федерации.