Марокканец на байдарке приплыл по Чудскому озеру в Эстонию

10 мая пограничники обнаружили, что байдарка на Чудском озере незаконно пересекла границу из России в Эстонию.

22-летний гражданин Марокко, незаконно пересекший границу, был задержан патрулем и доставлен к пограничникам для дальнейшего делопроизводства.

Мужчине было предъявлено предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд сроком на пять лет.