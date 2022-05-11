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Марокканец на байдарке приплыл по Чудскому озеру в Эстонию

Erik Kalda
, ajakirjanik
Марокканец на байдарке приплыл по Чудскому озеру в Эстонию
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Пограничный катер на Чудском озере.
Пограничный катер на Чудском озере. Фото: Laura_Oks

Пограничники во вторник задержали на Чудском озере гражданина Марокко, который приплыл к нам из России на байдарке.

10 мая пограничники обнаружили, что байдарка на Чудском озере незаконно пересекла границу из России в Эстонию.

22-летний гражданин Марокко, незаконно пересекший границу, был задержан патрулем и доставлен к пограничникам для дальнейшего делопроизводства.

Мужчине было предъявлено предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд сроком на пять лет.

О пограничном инциденте также сообщили в Пограничную службу Российской Федерации.

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