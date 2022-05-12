Люди хотят получать 1700 евро чистыми

Желаемая зарплата жителей Эстонии колеблется от 1350 до 2100 евро в месяц. Десятую часть респондентов устраивает зарплата менее 1000 евро, еще столько же хотят получать свыше 3000 евро, пишет ERR.

Ожидания по ежемесячной зарплате при смене работы в Эстонии в сравнении с данными весны 2021 года увеличились – работники хотят получать 1800 евро чистыми. Год назад ожидаемая заработная плата была на 200 евро меньше, то есть 1600 евро.