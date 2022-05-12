Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1700 евро чистыми. По сравнению с весной прошлого года средняя желаемая зарплата выросла на 200 евро, выяснилось из опроса, проведенного весной Агентством по Исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee.
Люди хотят получать 1700 евро чистыми
Люди хотят получать 1700 евро чистыми
Желаемая зарплата жителей Эстонии колеблется от 1350 до 2100 евро в месяц. Десятую часть респондентов устраивает зарплата менее 1000 евро, еще столько же хотят получать свыше 3000 евро, пишет ERR.
Ожидания по ежемесячной зарплате при смене работы в Эстонии в сравнении с данными весны 2021 года увеличились – работники хотят получать 1800 евро чистыми. Год назад ожидаемая заработная плата была на 200 евро меньше, то есть 1600 евро.
Ожидания от заработной платы увеличились и у безработных. Если весной прошлого года люди, находившиеся в поиске работы, хотели зарабатывать 1000 евро, то теперь – 1300 евро.
Ключевые слова