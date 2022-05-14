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Морской бульвар в Силламяэ расцветает с каждым днем

Ирина Кивисельг
, журналист
Морской бульвар в Силламяэ расцветает с каждым днем
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Хотя на Морском бульваре еще не расцвели ковры из тимьяна, здесь зелено и красиво.
Хотя на Морском бульваре еще не расцвели ковры из тимьяна, здесь зелено и красиво. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Первые весенние цветы в вазонах и на городских клумбах в городе свежих морских ветров радуют глаз, однако во всей красе шикарный Морской бульвар можно будет увидеть в конце мая.

Обычно силламяэский Морской бульвар расцветает яркими красками к 1 мая, но так как нынче весна задержалась, а возле моря до сих пор довольно холодно, посадку первых цветов озеленителям пришлось отложить на две недели и они только что справились.

- Ветер холодный и земля не очень прогрелась, - констатирует специалист Силламяэского горуправления по благоустройству Лариса Лутсеп. - Но анютины глазки, тюльпаны и другие первоцветы уже на местах. Большие клумбы еще только готовят к посадке летних цветов, которая запланирована на 24-26 мая. Вот тогда можно будет увидеть наш город, и в частности Морской бульвар, во всей красе, приезжайте!

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