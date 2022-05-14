Морской бульвар в Силламяэ расцветает с каждым днем

Обычно силламяэский Морской бульвар расцветает яркими красками к 1 мая, но так как нынче весна задержалась, а возле моря до сих пор довольно холодно, посадку первых цветов озеленителям пришлось отложить на две недели и они только что справились.

- Ветер холодный и земля не очень прогрелась, - констатирует специалист Силламяэского горуправления по благоустройству Лариса Лутсеп. - Но анютины глазки, тюльпаны и другие первоцветы уже на местах. Большие клумбы еще только готовят к посадке летних цветов, которая запланирована на 24-26 мая. Вот тогда можно будет увидеть наш город, и в частности Морской бульвар, во всей красе, приезжайте!