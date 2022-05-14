Первые весенние цветы в вазонах и на городских клумбах в городе свежих морских ветров радуют глаз, однако во всей красе шикарный Морской бульвар можно будет увидеть в конце мая.
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Морской бульвар в Силламяэ расцветает с каждым днем
Морской бульвар в Силламяэ расцветает с каждым днем
Обычно силламяэский Морской бульвар расцветает яркими красками к 1 мая, но так как нынче весна задержалась, а возле моря до сих пор довольно холодно, посадку первых цветов озеленителям пришлось отложить на две недели и они только что справились.
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