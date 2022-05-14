11 мая в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта на улице Ауга в Нарва-Йыэсуу 49-летний мужчина избил 42-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу избили женщину, в Кохтла-Ярве - мужчину
11 мая 2022 г.
В Нарва-Йыэсуу избили женщину, в Кохтла-Ярве - мужчину
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 52-летний мужчина избил 43-летнего мужчину. Полиция задержала нападавшего.
Пострадавшего молодого человека доставили в больницу
11 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве 19-летний парень получил телесные повреждения. Скорая помощь доставила его на обследование в больницу. Подробности произошедшего будут уточняться в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова