СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу избили женщину, в Кохтла-Ярве - мужчину

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 52-летний мужчина избил 43-летнего мужчину. Полиция задержала нападавшего.

Пострадавшего молодого человека доставили в больницу

11 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве 19-летний парень получил телесные повреждения. Скорая помощь доставила его на обследование в больницу. Подробности произошедшего будут уточняться в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.

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