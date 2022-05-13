Ратас: законопроект о семейных пособиях не выдвинут с целью разрушить коалицию

Об этом Ратас заявил в пятницу на радиостанции Kuku.

"Мы говорили о семейных пособиях несколько недель. Я говорил об этом с премьер-министром [Каей Каллас] на прошлой неделе, а на этой неделе об этом говорили в совете коалиции. Он [законопроект] не появился внезапно", - сказал Ратас.

При этом он подтвердил, что на уровне коалиции не было соглашения о передаче законодательных поправок в семейные пособия на обсуждение вместе с государственной бюджетной стратегией. "Было обсуждение в коалиции, привязывать ли этот законопроект о детских пособия к финансированию из дополнительного бюджета или [основного] бюджета, и я сказал, что это связано не с дополнительным, а с [основным] бюджетом", - пояснил лидер центристов.

Ратас заявил, что ему не хочется видеть такую Эстонию, в которую общественные темы диктует одна партия. По его словам, на фоне войны в Украине в стране должны продолжаться также внутриполитические дебаты и уделяться внимание таким темам, как инфляция.

"Разве жизнь в Эстонии должна идти по указке Партии реформ? Разве другим партиям нельзя высказывать свои мысли? Ведь дело обстоит не так, что парламент не может высказать свою волю, он прямо-таки обязан высказывать свою волю", - сказал спикер Рийгикогу.

Он отметил, что четыре партии в парламенте хотят повысить семейные пособия, а пятая - Партия реформ - поддерживает это на словах.

Ратас добавил, что если принятие этого закона приведет к распаду правительственной коалиции, то значит так тому и быть. "Но это не было мотивом внесения этого законопроекта. Это не связано друг с другом. Мы не хотим положить конец этой коалиции законопроектом о детских и семейных пособиях", - подчеркнул лидер центристов.

По его словам, передача законопроекта в парламентское производство именно сейчас было обоснованной и необходимой. "Во-первых, если этот законопроект пройдет, он начнет действовать со следующего года. Но индексация должна состояться 1 апреля, как с пенсиями. Во-вторых, зачем это нужно сейчас? Потому что на весенней сессии [парламента] этот законопроект можно принять в виде закона в течение следующих рабочих недель, т.е. до Праздника победы. Это существенно по той причине, что когда исполнительная власть, т.е. правительство, начнет обсуждать бюджет на следующий год и бюджетную стратегию на следующие четыре года, ему будет четко известно, с какими денежными средствами оно должно считаться", - пояснил Ратас.

"Но самое важное - дать четкий сигнал детям со стороны политиков и парламента", - добавил председатель Центристской партии.

Ратас отметил, что он продолжает общаться с Каей Каллас и обсуждал с ней вопрос о семейных пособиях утром в пятницу. Кроме того, по понедельникам проходят заседания совета правительственной коалиции.