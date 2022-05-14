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Артур Пыльд: Между Богом и Украиной

Эрик Калда
, журналист
Артур Пыльд: Между Богом и Украиной
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Артур Пыльд вдобавок к работе пастора и помощи украинским беженцам официально назначен их душепопечителем. Эту же работу он выполняет еще в двух домах попечения. Благотворительностью он занимается уже много лет, сейчас, например, связан и с работой продуктового банка.
Артур Пыльд вдобавок к работе пастора и помощи украинским беженцам официально назначен их душепопечителем. Эту же работу он выполняет еще в двух домах попечения. Благотворительностью он занимается уже много лет, сейчас, например, связан и с работой продуктового банка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пастор Йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд с первых дней войны в Украине помогает украинцам. Среди прочего он занимается приемом военных беженцев, их размещением, обеспечением питания и душевными проблемами. Для него совершенно естественно поехать среди ночи на Нарвский погранпункт, чтобы посадить там в машину очередную порцию беженцев и привезти их в принадлежащий церкви лагерь отдыха в деревне Аа Люганузеской волости, где он не только дает людям кров, но и слушает их истории и нередко плачет вместе с ними.

- Как украинские беженцы попадают к вам?

- Это в основном отправленные россиянами (с оккупированных территорий) в Россию украинцы, которые прошли через фильтрационные лагеря, где они пережили разнообразные унижения. Они приезжают сюда через Ивангород. Самая большая группа была 23 человека, они пересекли границу в три часа ночи. Я отвез их в наш лагерь в Аа. 

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