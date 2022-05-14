Артур Пыльд: Между Богом и Украиной

Артур Пыльд вдобавок к работе пастора и помощи украинским беженцам официально назначен их душепопечителем. Эту же работу он выполняет еще в двух домах попечения. Благотворительностью он занимается уже много лет, сейчас, например, связан и с работой продуктового банка.

Пастор Йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд с первых дней войны в Украине помогает украинцам. Среди прочего он занимается приемом военных беженцев, их размещением, обеспечением питания и душевными проблемами. Для него совершенно естественно поехать среди ночи на Нарвский погранпункт, чтобы посадить там в машину очередную порцию беженцев и привезти их в принадлежащий церкви лагерь отдыха в деревне Аа Люганузеской волости, где он не только дает людям кров, но и слушает их истории и нередко плачет вместе с ними.