Осиновский вручил награду "Гербовый знак Таллинна" президенту Украины

По словам председателя Таллиннского городского собрания Евгения Осиновского, вручение Гербового знака выражает солидарность города Таллинна и его жителей с народом Украины и его героической борьбой против российской агрессии. "Мы должны выиграть эту войну, чтобы показать, что в Европе XXI века нет места насильственному изменению границ, убийствам людей и бомбардировкам городов. И я уверен, что мы выиграем эту войну", сообщает "Delfi".