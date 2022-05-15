Президент страны Саули Нийнистё сообщил на пресс-конференции, что руководство Финляндии сегодня, 15 мая, приняло решение подать заявку на вступление в НАТО, передает Yle.
Финляндия решила вступить в НАТО
"Это исторический день. Открывается новая эра. Многое произошло с того февральского дня, когда Россия вторглась в Украину", – сказал Нийнистё.
Он еще раз подчеркнул, что заявление Финляндии о вступлении в НАТО не направлено против кого-либо: по его словам, когда безопасность Финляндии на максимальном уровне, это не снижает безопасность других, напротив общая безопасность возрастает.
Вчера президент Финляндии обсудил вопрос вступления страны в НАТО с президентом России Владимиром Путиным.
Нийнистё сказал на пресс-конференции, что реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любые комментарии России после 2016 года.
По словам президента Финляндии, причин мягкой реакции может бы несколько: во-первых, заявка Финляндии на членство в НАТО уже настолько продвинулась, что любая задержка не изменит ход событий; во-вторых, возможно, Россия не хочет акцентировать на этом вопросе внимание российской общественности.