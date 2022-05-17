СПАСАТЕЛИ ⟩ В Вазавере горело болото

Спасатели отыскали труднодоступное место возгорания с помощью мотовездехода, после чего сразу приступили к работам по тушению.

Потушить торфяной пожар на площади около 600 квадратных метров удалось в восьмом часу вечера.

В Кивиыли горели старые автобусы

14 мая после полудня сообщили о пожаре на бульваре Вабадузе в Кивиыли, где на закрытой территории горели два старых автобуса. Меньше чем за два часа оба автобуса были потушены водой.

Поскольку на записях камер видеонаблюдения указаний на поджог не обнаружено, следственных действий за происшествием не последует.

Подожгли гараж

15 мая вечером центр тревоги оповестили о пожаре в гараже на улице Пуувилла в Нарве. Ко времени прибытия спасателей одноэтажный гараж площадью около 320 квадратных метров был охвачен пламенем.

Вокруг строения на площади около 200 квадратных метров также загорелась прошлогодняя трава, ее потушили хлопушками в первую очередь, чтобы воспрепятствовать распространению ландшафтного пожара.