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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме велосипедист попал под машину

16 мая 2022 г.
Северное побережье
В Ахтме велосипедист попал под машину
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

16 мая днем в результате ДТП в Кохтла-Ярве пострадал 38-летний велосипедист.

ДТП произошло в 16.32 у дома №72а по Ахтмескому шоссе, где автомобиль "Nissan Almera", которым управлял 50-летний мужчина, не уступил дорогу имевшему преимущество в движении 38-летнему велосипедисту. Пострадавшего велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Пожилой мужчина набросился на пожилую женщину

16 мая в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве во время ссоры 75-летний мужчина нанес телесные повреждения 90-летней женщине. Подробности произошедшего будут уточняться в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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