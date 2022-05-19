МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.05-26.05 ⟩ Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва", традиционная Ночь музеев, II мемориал Рихарда Роодена по бегу

КУЛЬТУРА

Пятница, 20 мая

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в рамках международного фестиваля детской оперы и балета "Нарва" в 18.00 - "Чиполлинка и ее друзья", танцевальное представление для всей семьи в исполнении профессионального театра танца "Polly". Рекомендуемый возраст - 4-12 лет. Билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро.

"Игра в оркестр". Фото: Vaba lava

Суббота, 21 мая

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в рамках международного фестиваля детской оперы и балета "Нарва": в 12.00 - "Игра в оркестр", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро); в 17.00 - "Балетная история", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро).

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - театральный центр "Draakonipesa" (Таллинн): "Сироткин жернов", интерактивная сказка для всей семьи. Аквагрим. Вход свободный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - "Выше головы", концерт ансамбля "Жемчужина". Билет - 3 евро.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - "Kingitus kauneim on koos oldud aeg", праздник народного танца Ида-Вирумаа. Вход свободный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - джазовый фестиваль "Narva Jazz: Kevade rütmid". Билет - 3 евро.

* В Эстонском шахтном музее, в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, в Нарвской Александровской церкви, в Художественной галерее Нарвского музея, в Нарва-Йыэсууском краеведческом музее и в Силламяэском городском музее - программа Ночи музеев. Информация: muuseumioo.ee.

* В Йыхви в Михайловской церкви с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев: в 17.00 - презентация выставки Йыхвиской центральной библиотеки "Йыхви в старых фотографиях" и выставка книг, секретарь йыхвиского Михайловского прихода ЭЕЛЦ Аннели Лейн расскажет о своем фотособрании старого Йыхви; в 18.00 - рабочая комната "Карты мечтаний" для детей и родителей в расположенной в церковном саду "голубятне"; в 19.00 - музицирует Светлана Кекишева (орган); в 20.00 - о тайнах йыхвиской церкви, а также о мечтаниях и достижениях действовавших в Йыхвиском кихельконде больших исторических персон расскажет историк Валло Реймаа.

Воскресенье, 22 мая

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в рамках международного фестиваля детской оперы и балета "Нарва": в 12.00 - "Игра в оркестр", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро); в 16.00 - "Балетная история", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро).

* В Люганузеском народном доме в 13.00 - концерт "Mõeldes emadele ja vanaemadele" / "В мыслях о мамах и бабушках": дуэт Ханны и Рагнара.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - весенний концерт. Выступают коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры женский хор "Лада" и группа лайн-танца "А.C.D.". Вход свободный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - отчетный концерт "Мы". Вокальная студия "Шанс". Гость программы - Рафаэль.

Понедельник, 23 мая