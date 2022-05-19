Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.05-26.05 ⟩ Международный фестиваль детской оперы и балета "Нарва", традиционная Ночь музеев, II мемориал Рихарда Роодена по бегу
КУЛЬТУРА
Пятница, 20 мая
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в рамках международного фестиваля детской оперы и балета "Нарва" в 18.00 - "Чиполлинка и ее друзья", танцевальное представление для всей семьи в исполнении профессионального театра танца "Polly". Рекомендуемый возраст - 4-12 лет. Билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро.
Суббота, 21 мая
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в рамках международного фестиваля детской оперы и балета "Нарва": в 12.00 - "Игра в оркестр", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро); в 17.00 - "Балетная история", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро).
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - театральный центр "Draakonipesa" (Таллинн): "Сироткин жернов", интерактивная сказка для всей семьи. Аквагрим. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - "Выше головы", концерт ансамбля "Жемчужина". Билет - 3 евро.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - "Kingitus kauneim on koos oldud aeg", праздник народного танца Ида-Вирумаа. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - джазовый фестиваль "Narva Jazz: Kevade rütmid". Билет - 3 евро.
* В Эстонском шахтном музее, в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, в Нарвской Александровской церкви, в Художественной галерее Нарвского музея, в Нарва-Йыэсууском краеведческом музее и в Силламяэском городском музее - программа Ночи музеев. Информация: muuseumioo.ee.
* В Йыхви в Михайловской церкви с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев: в 17.00 - презентация выставки Йыхвиской центральной библиотеки "Йыхви в старых фотографиях" и выставка книг, секретарь йыхвиского Михайловского прихода ЭЕЛЦ Аннели Лейн расскажет о своем фотособрании старого Йыхви; в 18.00 - рабочая комната "Карты мечтаний" для детей и родителей в расположенной в церковном саду "голубятне"; в 19.00 - музицирует Светлана Кекишева (орган); в 20.00 - о тайнах йыхвиской церкви, а также о мечтаниях и достижениях действовавших в Йыхвиском кихельконде больших исторических персон расскажет историк Валло Реймаа.
Воскресенье, 22 мая
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в рамках международного фестиваля детской оперы и балета "Нарва": в 12.00 - "Игра в оркестр", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро); в 16.00 - "Балетная история", образовательный проект национальной оперы "Эстония" (рекомендуемый возраст - 4-10 лет; билет - 3-5 евро, семейный билет - 10 евро).
* В Люганузеском народном доме в 13.00 - концерт "Mõeldes emadele ja vanaemadele" / "В мыслях о мамах и бабушках": дуэт Ханны и Рагнара.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - весенний концерт. Выступают коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры женский хор "Лада" и группа лайн-танца "А.C.D.". Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - отчетный концерт "Мы". Вокальная студия "Шанс". Гость программы - Рафаэль.
Понедельник, 23 мая
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - Дню славянской письменности и культуры посвящается: "Слово за слово...", отчетный концерт хора Русского культурного общества "Надежда". Вход свободный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Два гаража". Спектакль идет на эстонском языке (40%) и очень простом английском (60%). Билет - 12 и 18 евро.
Среда, 25 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "История марципана": Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников и танцевальный коллектив "Арабеск" приглашают на инклюзивный спектакль по мотивам рассказа Яна Кросса "Мартов хлеб". Билет - 3 евро.
СПОРТ
Четверг, 19 мая
* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 20 мая
* В Синивооре с 17.30 до 18.30 открыт старт этапа чемпионата Кохтла-Ярве по бегу.
* В Кохтла-Нымме в 17.30 - II мемориал Рихарда Роодена по бегу. Центр соревнований - у народного дома. Информация: www.toilasport.ee.
Суббота, 21 мая
* В Силламяэ на трассе здоровья в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шоссейному бегу на 10 км. Информация: www.gurmeejooksud.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - ФК "Helios" (Выру).
Воскресенье, 22 мая
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской серии викторин.
* В Синивооре с 12.00 до 13.30 открыт старт этапа чемпионата Кохтла-Ярве по бегу.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva Trans U21".
Вторник, 24 мая
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.
Среда, 25 мая
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 26 мая
* В Иллука с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - финальный этап Мяэтагузеской серии викторин.
РАЗНОЕ
Четверг, 19 мая
* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 16.00 - мастерская росписи текстильных сумок. Бесплатно.
Пятница, 20 мая
* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - "Tõhustuspidu", вечеринка в любительском стиле. Стильные выступления коллективов самодеятельности Алутагузеской волости. Сюрпризы. Выступает ансамбль "Jämm". Информация: huvikeskus@alutagusevald.ee, тел. 336 6963.
Суббота, 21 мая
* В Пухату на деревенской площади в 11.00 - день природы.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - вечер отдыха для взрослых "Танцевальный эликсир". Предварительное бронирование по тел. 5668 4792. Билет - 10 евро.
Воскресенье, 22 мая
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - клуб коллекционеров. Мероприятия проводятся с 10.00 до 12.00. Билет - 0,50 евро.
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