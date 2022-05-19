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СПАСАТЕЛИ ⟩ Горел жилой дом

16 мая 2022 г.
Северное побережье
Горел жилой дом
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

16 мая спасатели более трех часов тушили пожар в деревянном доме в деревне Соонурме Люганузеской волости Ида-Вируского уезда.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 16.02. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного дома и огонь перекинулся на второй этаж.

Предполагаемая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По предварительной информации, пожар, который был потушен к 19.40, начался во время кровельных работ. Кровельный материал нагрелся, в результате чего воспламенились опилки, используемые для изоляции. 

Горе-повару потребовалась помощь спасателей

16 мая в 17.25 проживающий по улице Суур в Нарве человек сообщил, что закрыл дверь кухни, но замок по неизвестной причине заклинило, и он не может зайти на кухню.

Поскольку в это время на плите варился компот, спасателям пришлось взломать дверь и таким образом ликвидировать опасную ситуацию.

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