СПАСАТЕЛИ ⟩ Горел жилой дом

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 16.02. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного дома и огонь перекинулся на второй этаж.

Предполагаемая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По предварительной информации, пожар, который был потушен к 19.40, начался во время кровельных работ. Кровельный материал нагрелся, в результате чего воспламенились опилки, используемые для изоляции.

Горе-повару потребовалась помощь спасателей

16 мая в 17.25 проживающий по улице Суур в Нарве человек сообщил, что закрыл дверь кухни, но замок по неизвестной причине заклинило, и он не может зайти на кухню.