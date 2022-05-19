16 мая спасатели более трех часов тушили пожар в деревянном доме в деревне Соонурме Люганузеской волости Ида-Вируского уезда.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Горел жилой дом
16 мая 2022 г.
Горел жилой дом
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 16.02. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного дома и огонь перекинулся на второй этаж.
Предполагаемая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По предварительной информации, пожар, который был потушен к 19.40, начался во время кровельных работ. Кровельный материал нагрелся, в результате чего воспламенились опилки, используемые для изоляции.
Горе-повару потребовалась помощь спасателей
16 мая в 17.25 проживающий по улице Суур в Нарве человек сообщил, что закрыл дверь кухни, но замок по неизвестной причине заклинило, и он не может зайти на кухню.
Поскольку в это время на плите варился компот, спасателям пришлось взломать дверь и таким образом ликвидировать опасную ситуацию.
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