На Шевчука после концерта в Уфе составили протокол об административном правонарушении

— Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Юрия Юлиановича от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях, — написал в своих соцсетях директор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

По какой статье составлен протокол, пока неизвестно.

В социальных сетях распространили видео концерта, на котором Юрий Шевчук вспомнил, как он был в Чечне в 1995 году, и как его потрясла "бойня", после которой он долго не мог оправиться эмоционально.

— А когда с войны приезжаешь, а люди ходят по магазинам, сидят в ресторане, выпивают, а там, в тысяче километров, просто бойня идет, кровь, смерть, жесть полная. А тут спокойно. Мы как-то отстраняемся от этого всего, потому что нам так будет совсем тяжело жить. Но мне кажется, нужно это чувствовать, эмпатия наша не должна засохнуть. И сейчас убивают в Украине людей — зачем? Наши пацаны там гибнут — зачем? Какие цели, друзья, какие цели опять? Гибнет молодость России и Украины, гибнут женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? (зал взрывается овациями). Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина, — сказал Юрий Шевчук.

Ранее, в апреле, концерт группы "ДДТ" отменили в Тюмени. По словам Шевчука, это могло быть связано с отказом музыкантов коллектива выступать в зале с буквой Z (буква "Z" считается символом российского вторжения в Украину).

На официальном сайте группы опубликовано изображение с надписью "Самая темная ночь перед рассветом. Миру — мир!".