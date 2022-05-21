19 мая в полицию сообщили, что на улице Кастехейна в Кохтла-Ярве 44-летняя женщина в ходе конфликта ударила 40-летнего мужчину. Полиция задержала женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударила мужчину в ходе ссоры
В кохтла-ярвеском магазине травмировали мужчину
18 мая в полицию сообщили, что в магазине на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве нанесли телесные повреждения 54-летнему мужчине.
Пенсионера избили в магазине
19 мая в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Креэнхольми в Нарве в ходе конфликта ударили 70-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе начатого уголовного производства.
Мошенники взяли от имени жертвы заем
В полицию сообщили, что 19 мая проживающему в Нарве 69-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившиеся телефонным оператором и представителем банка, и попросили его ввести через Smart-ID свои ПИН-коды. Позднее выяснилось, что на имя мужчины был взят заем, переведенный затем на чужой счет. Ущерб составил 5000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.