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Кохтла-Ярве погрузился во тьму

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве погрузился во тьму
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По Кескаллеэ, как и по многим другим улицам Кохтла-Ярве, гулять теперь лучше до наступления темноты - фонари вечером не включают.
По Кескаллеэ, как и по многим другим улицам Кохтла-Ярве, гулять теперь лучше до наступления темноты - фонари вечером не включают. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление 16 мая сообщило на городской интернет-странице о временном отключении уличного освещения. Без объяснений причин и сроков, поэтому информация вызвала множество недоумений и вопросов, особенно по поводу слова "временно" - дни, недели или месяцы?

Точную дату, когда вернут свет, не смог назвать и вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, ответив, что ориентировочно фонари зажгутся вновь в конце июля. Или в начале августа, когда вновь наступят темные ночи. Но и сейчас белых ночей еще нет, около 23 часов становится уже темно, особенно в пасмурную погоду.

"На улице действительно очень темно, даже смотря сейчас из окна многое не увидишь, а как идти, да еще и по раздолбанным дорогам, так и ноги поломать можно..." - пишет в "Фейсбуке" кохтлаярвеска Ульяна Бова. Соглашается с ней и Денис Балаболов, приехавший ночью из Нарвы, - он поразился темноте, признавшись, что пешком было идти страшновато.

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