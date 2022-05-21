Кохтла-Ярвеское горуправление 16 мая сообщило на городской интернет-странице о временном отключении уличного освещения. Без объяснений причин и сроков, поэтому информация вызвала множество недоумений и вопросов, особенно по поводу слова "временно" - дни, недели или месяцы?
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Кохтла-Ярве погрузился во тьму
Кохтла-Ярве погрузился во тьму
Точную дату, когда вернут свет, не смог назвать и вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, ответив, что ориентировочно фонари зажгутся вновь в конце июля. Или в начале августа, когда вновь наступят темные ночи. Но и сейчас белых ночей еще нет, около 23 часов становится уже темно, особенно в пасмурную погоду.
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