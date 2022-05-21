Кохтла-Ярве погрузился во тьму

Точную дату, когда вернут свет, не смог назвать и вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, ответив, что ориентировочно фонари зажгутся вновь в конце июля. Или в начале августа, когда вновь наступят темные ночи. Но и сейчас белых ночей еще нет, около 23 часов становится уже темно, особенно в пасмурную погоду.

"На улице действительно очень темно, даже смотря сейчас из окна многое не увидишь, а как идти, да еще и по раздолбанным дорогам, так и ноги поломать можно..." - пишет в "Фейсбуке" кохтлаярвеска Ульяна Бова. Соглашается с ней и Денис Балаболов, приехавший ночью из Нарвы, - он поразился темноте, признавшись, что пешком было идти страшновато.