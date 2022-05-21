ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Урезания требуют публичных объяснений

В ситуации, когда число жителей и налогоплательщиков уменьшается, суммы в ценовых предложениях на конкурсах поставок пугающе велики, а обязанностей все прибавляется, властям городов и волостей ничего не остается, кроме как начать сокращать расходы. А также взвешивать, стоит ли вообще браться за реализацию планов, составленных несколько лет назад, в более благополучные времена, если есть опасение, что в будущем они повиснут камнем на шее.

Эти решения не принесут популярности местным властям, но никто другой не может их принять. Нерешительность и затягивание будут еще хуже.

Однако важно, чтобы и таким непопулярным решениям предшествовала публичная дискуссия, в которой приводятся имеющиеся варианты, их плюсы и минусы. Такие урезания всегда сильнее ущемляют интересы части людей и вызывают недовольство. Но если альтернативы обсуждены, то добиться понимания проще. В таком случае не получится обвинить власти в принятии решений в узком кругу, в тишине кабинетов.