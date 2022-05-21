Город Кохтла-Ярве на несколько месяцев выключает уличное освещение. Руководители Йыхвиской волости в поте лица прикидывают, продолжить ли строительство нового футбольного холла или поставить крест на этом плане. Большинство самоуправлений должно решить, какие детсады и школы надо закрыть. Скорее всего, это не последние новости такого рода.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Урезания требуют публичных объяснений
В ситуации, когда число жителей и налогоплательщиков уменьшается, суммы в ценовых предложениях на конкурсах поставок пугающе велики, а обязанностей все прибавляется, властям городов и волостей ничего не остается, кроме как начать сокращать расходы. А также взвешивать, стоит ли вообще браться за реализацию планов, составленных несколько лет назад, в более благополучные времена, если есть опасение, что в будущем они повиснут камнем на шее.
Эти решения не принесут популярности местным властям, но никто другой не может их принять. Нерешительность и затягивание будут еще хуже.
Однако важно, чтобы и таким непопулярным решениям предшествовала публичная дискуссия, в которой приводятся имеющиеся варианты, их плюсы и минусы. Такие урезания всегда сильнее ущемляют интересы части людей и вызывают недовольство. Но если альтернативы обсуждены, то добиться понимания проще. В таком случае не получится обвинить власти в принятии решений в узком кругу, в тишине кабинетов.
Складывающаяся экономическая ситуация и возможности самоуправлений сильно отличаются от того, что было год назад, когда шла подготовка к местным выборам и составление списков обещаний. Сейчас их нужно пересмотреть, чтобы адаптироваться к кризисной ситуации и выйти из нее быстрее и более сильными.